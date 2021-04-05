太魯閣號慘劇／檢方抗告成功 肇事包商李義祥羈押禁見

包商李義祥（中）昨遭羈押禁見，解送看守所。（中央社）

台鐵太魯閣號 慘劇，肇事車所屬的義祥工業社負責人李義祥原本遭法院裁定台幣50萬元交保，檢方提起抗告，花蓮高分院撤銷交保裁定發回重裁，花蓮地方法院昨天裁定李義祥羈押禁見。

花蓮地院庭長黃鴻達表示，審酌全案涉及公共工程承攬契約，廠商和監造單位相關人員眾多，被告與施工廠商關係為何有必要進一步實施偵查作為，再審酌李義祥之前有指示員工繪圖、行使業務上登載不實文書等情事，以李涉犯過失致死罪嫌，有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人高度風險，裁定羈押並禁止接見、通信及受授物件。

法院為何從交保裁定轉為羈押禁見？黃鴻達說，全案仍由檢察官偵查中，無法詳述相關細節及案情。

羈押庭昨傍晚五時許召開，花蓮警方提早帶李義祥到地院時，李義祥拿著手稿宣讀道歉聲明，表明今年清明假期間，造成太魯閣號發生極為重大的交通事故，導致民眾重大傷亡及社會上的關注，深表懊悔，並致上最誠摯的歉意。他講到一半痛哭失聲，說一定會配合檢警的調查及偵辦，負起應負的責任，不會卸責推託，最後再次道歉，隨後一鞠躬，由警方送上警車帶往地方法院等候重開羈押庭。

羈押庭召開兩個多小時結束，法院裁定李義祥羈押禁見；法院公布裁定時，李已被解送到看守所。台鐵昨天也指李義祥隱瞞並違法擔任工地主任，要追究監造單位聯合大地工程顧問、專案管理單位中棪工程顧問及台鐵花蓮工務段責任。

另外，交通部昨天委請台灣 省技師公會等單位土木技師到事故現場勘察，技師拱祥生勘察後直指這次台鐵在西正線施做明隧道，只關注西正線施工安全，忽略可能影響東正線安全，是造成這起重大不幸關鍵。

花蓮地檢署檢察長俞秀端昨天下午表示，檢方最終確認這起事故死亡為50人，其中48人經DNA比對及家屬指認後確定身分，另有兩具遺體尚無法確認身分。她說，檢方會努力釐清真相讓社會大眾知道。