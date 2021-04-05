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太魯閣號慘劇／工程車早就躺在軌道上 列車煞車不及撞上

記者吳姿賢／台北5日電
台鐵太魯閣號撞車釀50死，列車行車記錄器畫面初步解讀完畢。（記者侯永全／攝影）
台鐵太魯閣號撞車釀50死，列車行車記錄器畫面初步解讀完畢。（記者侯永全／攝影）

台鐵太魯閣號撞車釀50死、202傷，運安會主委楊宏智昨日透露，列車行車記錄器畫面初步解讀完畢，根據現有畫面，肇事工程車早就躺在軌道上，太魯閣號司機來不及煞車因而撞上致災。

駕駛最多只有6.9秒可以反應

根據事故列車行車路線，從和仁隧道出來後會經過彎道，再行駛一小段直線就進入事故地點清水隧道，台鐵估算，和仁隧道至清水隧道間約287公尺，但距離撞車地點更僅250公尺，依照太魯閣號行車時速130公里計算，即使司機一出隧道就看到工程車，全程只有6.9秒可以反應和煞停。

台鐵說，實際在彎道上可能看不到工程車，等於反應時間根本不到6.9秒。且太魯閣號時速130公里，就算駕駛一出和仁隧道就看到工程車且當場踩煞車，也需要16.6秒才能將列車煞停。

楊宏智說，太魯閣號第八節車廂的行車記錄器及司機員通聯紀錄等，最慢明天就會將資料解讀完畢，昨已先下載相關資料並看到部分內容，影像情況良好未受損，最重要是後續要解讀完成才能重建事故發生現場，讓調查更加精確且完整。

究竟該輛肇事工程車是在太魯閣號經過瞬間滑落、或早就躺在鐵軌上卻沒有任何預警才遭撞上，原本遲未確定，但楊宏智說，依現有畫面解讀，初步了解肇事工程車當時早就躺臥在軌道上，太魯閣號列車其實是「煞車來不及」才撞車，現在最重要是工程車什麼時候、如何滑落，以及當時究竟有沒有拉手煞車。

楊宏智說，將了解該輛工程車的手煞車狀態，若有手煞車為何還會滑落，還有很多工程上要做檢測跟分析的部分，但目前還沒有找出答案，未來也會透過各種方式來輔助調查。

太魯閣號 台鐵 檢測

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