台鐵改革聲再起 政委喊「公司化」 工會批「打假球」

太魯閣號事故釀成重大傷亡，各界發出究責意見，要求台鐵改革呼聲再起。（記者黃義書／攝影）

太魯閣號事故震驚全國，台鐵 改革聲浪再起。行政院政務委員張景森表示，他贊同台鐵改革的主要策略是「公司化」，但其最大阻力是員工；面對外界台鐵公司化的聲浪，台鐵企業工會則發聲明反對，稱公司化是打假球、換湯不換藥。

張景森強調「公司化」不等於「民營化」，更不等於「私有化」，中華電信、中華郵政 就是改制公司的成功例子；只要好好溝通，台鐵員工實在沒有理由需要擔心權益受損；交通部政次王國材坦言，台鐵總體檢改善中最麻煩的是組織效能，尤其來自工會的反對。但他認為，台鐵應「脫胎換骨或根本改善」。

2018年10月普悠瑪事故後，當時行政院長賴清德即指示張景森召集「台鐵總體檢小組」。他前晚在臉書坦承，兩年多前執政黨地方選舉大敗，已無政治能量承受巨大改革壓力，台鐵總體檢報告才淡化「公司化」策略；但現今情勢不同，應是足以推動台鐵改革的時機。

張景森表示，員工擔心「公司化」工作權沒保障，也擔心待遇福利受影響，沒有足夠的溝通誠意和政治能量是做不到的；但其實「公司化」不等於「民營化」，當然更不等於「私有化」，交通部有許多公司像是中華電信、中華郵 政，就是電信局、郵政局改制公司的成功例子。

王國材坦言，總體檢中最麻煩的是組織效能，因牽涉整體組織改造，「交通部確實碰到比較大困難」，尤其面臨來自工會的反對；但此事故後，台鐵應「脫胎換骨或根本改善」，畢竟過去花了這麼多力氣改善SOP等規範，但真正可運作的，還是這個組織。

台鐵企業工會說，應先全力投入事故搶救，「堅決反對換湯不換藥的假公司化議題」，將採取行動，表達反對態度，百年老店需要的是大量軟硬體設備投資與更新，才能提升服務，並非簡單改變為公司體制就能解決；公司化以營利為目的，將更加緊縮軟硬體投資及人力，使台鐵陷入經營困難，現在台鐵同仁情緒低落，公司化議題只會讓士氣更加不振。