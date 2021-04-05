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白袍醫緊抱哭泣童 太魯閣號悲劇見溫情

台灣新聞組╱花蓮5日電
花蓮慈濟醫院骨科主治醫師吳坤佶深入太魯閣號事故救災，在陰暗隧道內將受災幼兒抱在胸前撫慰畫面，感動人心。（圖：救護義消蔡哲文授權提供）
花蓮慈濟醫院骨科主治醫師吳坤佶深入太魯閣號事故救災，在陰暗隧道內將受災幼兒抱在胸前撫慰畫面，感動人心。（圖：救護義消蔡哲文授權提供）

台鐵太魯閣號事故發生後，花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師吳坤佶正在醫院門診，他獲報後穿白袍衝入隧道，看到一名幼兒被嚇哭，連忙上前抱在胸前安撫，畫面震撼人心。

吳坤佶醫師也是花蓮縣消防局救護義消大隊長，他昨天回憶，衝入隧道後發現一對母子，母親驚嚇癱倒在地，年幼孩子也被嚇哭，他連忙將幼兒抱在胸前，輕聲安慰。

4月2日，台鐵一輛太魯閣火車在隧道發生事故，造成嚴重死傷，第一時間，軍警消巡、台鐵人員、各地搜救隊員緊急前往搶救，花蓮慈濟醫院也立即派出醫護前往失事現場醫治與搶救傷患。

事故發生後，救難人員陸續救出民眾，傷者雖分輕傷、中傷、重傷，但即使未受傷，同樣受到驚嚇。一位帶著年幼孩子的媽媽在火車失事後受到輕傷，但因為被突如其來的撞擊而驚嚇到癱在地上，身邊的年幼孩子也跟著嚇哭。

年逾60歲的吳坤佶醫師第一間趕赴太魯閣號事故隧道，現場一片慘不忍睹，看到這名受到驚嚇的小男童不斷哭泣，他立即將哭鬧的孩童抱在懷裡，不斷安撫及輕聲安慰著小男童，擁抱的安定，讓小孩不再哭鬧，安靜地讓這位穿著白袍的醫師伯伯抱著，這個醫師給人溫暖安全依靠的畫面，在一旁的救護義消蔡哲文看到此景，立即留下這位仁醫的溫情畫面，令人為之動容。

吳坤佶表示，當天約上午11時左右抵達現場，但因為隧道口沒有空間可行走，只能從火車上爬進去，再貼著軌道沿路切進去，連續反覆深入到最嚴重第7、第8節車廂。他與救災支援兄弟三人一組，把重傷、輕傷作初步分類，遺體則先放在火車櫃旁。

「人的脆弱，在重大災難中就是如同螻蟻。」「只能用煉獄來形容，令人不忍」，吳坤佶回憶事故現場慘不忍睹，有頭顱被壓到僅剩兩本書般厚度 ，皮膚無法接回，變成一坨肉，更有小孩子被開腸剖肚，車廂內滿地遺體。

吳坤佶豐富搜救經驗，都沒遇過這麼嚴重狀況，當時卡在隧道裡車廂已經變形嚴重，空氣也很糟，混合著車油、屍塊味道。他提醒救災弟兄要冷靜深呼吸，如果不舒服，就靠牆休息。

吳坤佶指出，現場救護人員先進行檢傷分類，所以救護車接轉可以很順利，醫院端也可以很快做初步醫療準備，讓救護過程可以發揮高效，把傷害降至最低。

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