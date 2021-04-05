斷腿女忍痛搬椅 讓5歲女童先逃生 女童母醫院淚謝恩人

台鐵 太魯閣事故造成嚴重死傷，救難扶傷過程中也見到人性相互關懷的溫暖。五歲林小妹妹在事故中丟了手表，醫護人員送她全新童表，昨天轉院時更送上佩佩豬娃娃，她的母親則是含淚擁抱同車李姓傷患，感謝她雖然腿受傷，仍先讓出通道讓她們母女獲救。

醫護人員透露，李姓女子當時坐在受損最嚴重的第8車廂，火車出軌後被壓在最底下，導致右大腿骨折，但她為了協助林姓女童逃生，不顧自己的傷勢嚴重，仍強忍著劇痛，奮力把翻覆的座椅移開，讓小妹妹先行脫困，接著才一跛一跛地拖著腳逃出車廂。

五歲林小妹妹顏面骨折送到花蓮慈濟醫院，她發現心愛的手表不見了，非常難過，護理師前天送她全新童表，讓她重現笑容，她昨天要轉院回林口，仍要搭火車，院方擔心她想起事故會害怕，再送佩佩豬娃娃。

此外，台大醫院院長吳明賢昨在臉書 貼文，哀悼一名資深內科加護病房黃姓女公職護理師，她在事故發生的前一日仍在加護病房工作，原本計畫隔天回到故鄉玉里幫母親過生日，卻在這次意外罹難，院方將集結同事寫下她在台大醫院的點滴，送給她遠在東部的父母，讓他們了解自己的女兒這10年是如何努力幫助別人，減少失去愛女的哀痛。

太魯閣事故造成多人傷亡，消防人員出動179人支援，新北市消防局第四大隊在結束搜救任務，在臉書上貼文向民眾宣導「PTSD創傷後壓力症候群」，請民眾多關心身邊搜救人員。

「我們也是人，遍地的黑牌，都是令人難以承受」。貼文指出，救災時隧道內「空氣瀰漫著血腥味」，令人無法忘記，而創傷後壓力症候群此時便容易悄悄找上門。「黑牌」是指在救護傷檢分級中，明顯死亡患者，為救護最不優先。