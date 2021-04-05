我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失業津貼1萬200元免稅 5月將開始退稅

斷腿女忍痛搬椅 讓5歲女童先逃生 女童母醫院淚謝恩人

台灣新聞組╱花蓮5日電

台鐵太魯閣事故造成嚴重死傷，救難扶傷過程中也見到人性相互關懷的溫暖。五歲林小妹妹在事故中丟了手表，醫護人員送她全新童表，昨天轉院時更送上佩佩豬娃娃，她的母親則是含淚擁抱同車李姓傷患，感謝她雖然腿受傷，仍先讓出通道讓她們母女獲救。

醫護人員透露，李姓女子當時坐在受損最嚴重的第8車廂，火車出軌後被壓在最底下，導致右大腿骨折，但她為了協助林姓女童逃生，不顧自己的傷勢嚴重，仍強忍著劇痛，奮力把翻覆的座椅移開，讓小妹妹先行脫困，接著才一跛一跛地拖著腳逃出車廂。

五歲林小妹妹顏面骨折送到花蓮慈濟醫院，她發現心愛的手表不見了，非常難過，護理師前天送她全新童表，讓她重現笑容，她昨天要轉院回林口，仍要搭火車，院方擔心她想起事故會害怕，再送佩佩豬娃娃。

此外，台大醫院院長吳明賢昨在臉書貼文，哀悼一名資深內科加護病房黃姓女公職護理師，她在事故發生的前一日仍在加護病房工作，原本計畫隔天回到故鄉玉里幫母親過生日，卻在這次意外罹難，院方將集結同事寫下她在台大醫院的點滴，送給她遠在東部的父母，讓他們了解自己的女兒這10年是如何努力幫助別人，減少失去愛女的哀痛。

太魯閣事故造成多人傷亡，消防人員出動179人支援，新北市消防局第四大隊在結束搜救任務，在臉書上貼文向民眾宣導「PTSD創傷後壓力症候群」，請民眾多關心身邊搜救人員。

「我們也是人，遍地的黑牌，都是令人難以承受」。貼文指出，救災時隧道內「空氣瀰漫著血腥味」，令人無法忘記，而創傷後壓力症候群此時便容易悄悄找上門。「黑牌」是指在救護傷檢分級中，明顯死亡患者，為救護最不優先。

臉書 台鐵

上一則

新聞評論／浮濫外包與官僚惰性間的災難黑洞

下一則

白袍醫緊抱哭泣童 太魯閣號悲劇見溫情

延伸閱讀

歐洲新冠疫情未歇 法國通報新增逾6萬例確診

歐洲新冠疫情未歇 法國通報新增逾6萬例確診
工程車有無拉手煞車？邊坡未設護欄… 台鐵太魯閣慘禍7大疑點

工程車有無拉手煞車？邊坡未設護欄… 台鐵太魯閣慘禍7大疑點
中國網路祭祀亂象…活人被建墓、香火榜刷轎車、別墅

中國網路祭祀亂象…活人被建墓、香火榜刷轎車、別墅
太魯閣撞車事故 兩家人親友先悲後喜

太魯閣撞車事故 兩家人親友先悲後喜

熱門新聞

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。（取材自臉書公開社團阿美族的歌）

台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

2021-04-02 13:50
肇事的義祥工程負責人李義祥(左)被乘客拍到站在事發現場往列車方向看去。圖／翻攝PTT網友leeabc

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

2021-04-04 10:15
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員昨出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。記者余承翰／攝影

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數再修為50人

2021-04-03 22:57
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

2021-03-28 13:05
數艘拖船28日試圖讓長賜號脫淺。（歐新社）

長賜號擱淺第6天 長榮回應了

2021-03-28 10:37
太魯閣號出軌事故現場。（圖：讀者提供）

「照理說不該停那」 工程車砸落釀台灣太魯閣號出軌

2021-04-02 00:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死
台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人
亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救
「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞
埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船