第2批19.92萬劑AZ疫苗5/31到期 接種壓力大

COVAX疫苗分配平台首批19.92萬劑AZ疫苗4日清晨抵台，海關、疾管署等單位執行機邊驗放，由警車戒護拖離停機坪。（記者陳嘉寧／攝影）

台灣 向COVAX洽購AZ疫苗 ，原訂2月22日抵台，但遲至昨凌晨5時許，才由華航運抵19.92萬劑，若文件審查及檢驗均合格，衛福部食藥署最快可於4月12日放行，但這批疫苗效期僅至5月31日，如何在一個半月打完全近20萬疫苗，可是一大挑戰。

台灣首批11.7萬劑AZ疫苗於3月22日開打，但醫護人員接種意願低落，截至4月3日，僅1萬7000多人接種， 仍剩下10萬劑，加上昨天到貨的19.92萬劑，總約30萬，均需趕在有效期限之前施打完畢；食藥署署長吳秀梅表示，疫苗的效期不可能這麼短，如果廠商有足夠證據，並向食藥署申請展延有效期限，將再做考量。

首批AZ疫苗於3月3日抵台，當時食藥署依據原廠規格進行外觀、鑑別、酸鹼度（pH值）、細菌內毒素、無菌、DNA/protein比例等六項試驗，另依據中華藥典疫苗類產品規定，加驗異常毒性試驗。這次洽購自COVAX的AZ疫苗同樣來自韓國廠，食藥署仍須執行七項檢驗。

第一批到貨的AZ疫苗效期至6月15日，而昨天到貨的疫苗效期更短，僅到5月31日。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，接種第一劑後，要隔第八周才能打第二劑，因此，在3月底到4月中旬接種的醫護人員必須在6月15日前打第二劑疫苗，昨到貨的疫苗大部分將作為第一劑施打，盼盡快打完。

「打疫苗的速度，關乎邊境 開放的速度。」前疾管局長蘇益仁說，台灣是新冠疫苗打最慢的國家之一，必須把眼光放遠，做好準備，絕不能等到時間已到，才急著要打，

蘇益仁強調，指揮中心務必針對更大規模的接種，建立好前期作業，除了硬體，簡化流程之外，更應加強與民眾互動溝通，化解民眾對疫苗的疑慮。