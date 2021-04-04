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太魯閣號事故 教宗等745名元首、政要哀悼罹難者

記者鄭媁／台北4日電
台鐵太魯閣號408車次列車意外，造成重大人員傷亡。(本報資料照片)
台鐵太魯閣號408車次列車意外，造成重大人員傷亡。(本報資料照片)

台鐵太魯閣號408車次列車意外，造成重大人員傷亡。外交部指出，至今日中午12時，接獲來自友邦及理念相近共計92個國家及國際組織、745名國家元首、政府及外交首長、政要、國際組織代表及友人，向台灣表達誠摯慰問與哀悼。教宗方濟各今也致函蔡總統，表達對罹難者的深切哀悼。

貝里斯總督楊可為、海地總理朱特塞、聖文森及格瑞那丁總理龔薩福、宏都拉斯副總統李薇拉、聖克里斯多福及尼維斯外長布蘭特利、教廷國務院外交部長Paul Gallagher總主教以及瓜地馬拉外交部等，也分別以致慰悼函、聲明、臉書貼文或推特推文致哀。

其他理念相近、友好國家及國際友人方面，尊者達賴喇嘛致函蔡總統，向台灣申致哀悼及慰問。索馬利蘭總統阿布迪3日晚間親自致電台駐索國代表表達誠摯慰問。

拉脫維亞副總理兼國防部長Artis Pabriks、斯洛伐克外交部長Ivan Korcok、索馬利蘭外交部代理部長Liban Yusuf Osman、加拿大全球事務部、印度外交部、新加坡外交部、菲律賓貿工部長Ramon M. Lopez、歐洲議會副議長Nicola Beer 、斯洛伐克國會副議長Gabor Grendel、索羅門群島、愛沙尼亞、科索沃、丹麥、約旦、巴林、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、阿曼、巴拿馬、歐洲自由民主聯盟黨（ALDE）及國際自由民主聯盟（LI）等國相關單位、政要、友人及國際組織成員，也紛紛以新聞稿、簡訊、臉書貼文、推文等各種方式向台灣致哀。其中，印度外交部更是首度在臉書貼文及推特推文，表達對台灣的關懷及慰問。

對友邦及相關友好國家的元首、政府首長與各界友人的溫暖關懷與誠摯慰問，外交部謹代表政府與人民，再次表達由衷謝忱。

外交部表示，持續與相關救災單位保持密切合作，掌握受影響的外籍人士，並與相關國家駐台代表機構保持聯繫。

經內政部協助查證，昨列為失蹤的1名美籍人士，確定罹難。外交部已通知美國在台協會台北辦事處（AIT/T）說明政府協處情形，美方表示感謝，並已聯繫罹難者家屬處理後續事宜。

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