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過去重大死傷事故 羅智強：只要有網軍帶風向能奈我何？

記者林麗玉／台北4日電
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。(記者余承翰／攝影)
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。(記者余承翰／攝影)

太魯閣號撞車事故釀台鐵半世紀來最嚴重死傷意外，行政院已證實，交通部長林佳龍已口頭請辭，不過蘇貞昌肯定林佳龍負責任態度，現不談這問題。國民黨議員羅智強今也列出過去重大死傷事故，包括1977年蘇澳翻船、豐原高中禮堂倒塌、八掌溪事件，羅智強說，現在台鐵內部將責任導向監造，「了不起的負責政府」、「只要有網軍帶風向，你能奈我何？」

羅智強今天在臉書表示，1977年蘇澳翻船32名師生遇難，當時的教育部長蔣彥士辭職；1983年豐原高中禮堂倒塌釀26死，省教育廳長黃昆輝辭職；2000年八掌溪暴漲，4人在國人眼前被洪流沖走，當時的行政院副院長游錫堃辭職。

羅智強說，2021年太魯閣號出軌釀51死，188傷(後修正為48死、198傷)。現在台鐵內部將責任導向監造，以降低台鐵局負評，蔡總統也呼籲各界，「避免無謂揣測，引發輿論誤會！」羅智強說，「可憐的花東人民，套一句蔡英文的名言『你們要自立自強！』」

羅也在文末質疑蔡政府，「了不起的負責政府」、「只要有網軍帶風你能奈我何」。

台鐵 教育部 太魯閣號

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