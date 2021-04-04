蔡英文向罹難者上香 家屬淚吼：妳每次都聽到，都不改進

台鐵太魯閣號意外，3日下午事故現場舉行招魂儀式，上百位家屬拿著親人牌位與生前遺物呼喊親人回家，場面哀戚。（記者潘俊宏／攝影）

台鐵 發生史上最嚴重死傷事故，目前東正線仍持續搶修，西正線維持單線雙向行車，台鐵目前也出動十三部大型機具全力搶修鐵道，預估4月8日零時恢復東正線通車。蔡英文 總統昨日前往花蓮市立殯儀館向罹難者上香致意，有家屬難掩崩潰情緒，撕心裂肺哭喊「什麼聽到，妳每次都聽到，都不改進，真的很痛！」

來源：聯合新聞網

台北中國時報報導，蔡英文昨前往花蓮四間收治傷者的醫院慰問後，偕同交通部長林佳龍、衛福部長陳時中 、內政部長徐國勇等人轉往殯儀館。蔡英文先到家屬休息區向罹難者家屬說「各位辛苦了」、「真的很抱歉」；一旁的林佳龍，則數度微幅彎腰說「保重」、「對不起」，蔡英文一度合掌再向家屬說「抱歉」，隨後再前往家屬指認區慰問家屬，並詢問家屬有什麼需要幫助，但有悲傷家屬不滿，對著蔡英文痛哭質問高喊「人都找不回來了！」蔡英文臉色凝重向家屬說，會全力協助。

報導指出，蔡英文上香時，一名罹難者家屬情緒崩潰，哭著說「妳做總統，妳知不知道？我心裡很痛」；這時，蔡英文靠近對方說了幾句話，但仍止不住這位家屬悲傷情緒，對著蔡英文泣喊說「什麼聽到，妳每次都聽到，都不改進，真的很痛！」

本報系聯合報報導，昨天事故現場舉行招魂儀式，166名罹難者家屬到場招魂，許多人哭喊「我們回家了」，有家屬高喊「別再看海了」，許多人崩潰倒地，有倖存者包著紗布到場，傷心到難以站立，還有白髮媽媽老淚縱橫送兒子最後一程，令人鼻酸。

花蓮玉里鎮牧師之女鍾惠美跟先生及就讀國立體大的兩個孩子回花蓮掃墓，卻搭上死亡列車，家人全罹難，僅她一人存活。由於鍾是基督教徒，現場牧師播放聖歌安慰，遙望看不到的至親，鍾女放聲吶喊「回家了」，撕裂寸寸心扉。

檢方昨天下午將第一至第四車廂內死傷者衣物整理完成，送往花蓮車站開放認領。台鐵花蓮運務段派出兩輛休旅車到現場載運行李箱、背袋、伴手禮等物品，還清出一個被壓扁的行李箱，另一個塑膠袋中可隱約看見運動鞋。昨晚10時30分，台鐵人員從南隧道口進入，用千斤頂將第六車廂往上頂，取出卡在第六車廂的死者大腿肢體，將送往殯儀館供檢警採驗ＤＮＡ。