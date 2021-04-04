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火車事故定位國難？藍批綠藉側翼帶風向逃避責任

記者楊正海／台北4日電
太魯閣號重大事故，國民黨前立委孫大千質疑，台鐵局規畫2020年該完成的邊坡監測系統在哪呢？圖為救難隊在現場搬運遺體。（圖：基隆市消防局提供）
太魯閣號重大事故，國民黨前立委孫大千質疑，台鐵局規畫2020年該完成的邊坡監測系統在哪呢？圖為救難隊在現場搬運遺體。（圖：基隆市消防局提供）

台鐵太魯閣號重大事故，國民黨前立委孫大千昨天在臉書指出，民進黨政府正在有計畫地藉由網路側翼帶風向，利用台灣人民可貴的同情心，意圖把太魯閣號事件定位成為一次國難，藉此逃避行政部門應該負起的人為疏失和督導不周的責任。

孫大千表示，台鐵普悠瑪號於2018年10月發生嚴重翻覆事件，當時行政院召集跨部會檢討，洋洋灑灑列出144項改善事項，257頁的「台鐵總體檢報告」，以確保行車營運安全，如今卻再次發生重大事故。

孫大千說，請民進黨政府回答一下這兩個問題，第一，在報告中提及，台鐵局規畫推動邊坡全自動監測系統，以智慧監視辨別危害，主動告警，邊坡智慧化監控預算2.75億台幣，分由六年計畫支應，於2020年底完成系統建置。

同時，這項邊坡全自動監視預警系統具有二項重要功能：一、 以人工智慧即時影像辨識系統，監控易致災或脆弱路段邊坡狀況，即時發出預警警示。二、當異物入侵軌道，可經由監視系統影像辨識進行判釋，並發送預警訊息，對列車提出警訊。

孫大千指出，這個說好的邊坡全自動監視預警系統現在在哪裡呢？為什麼沒有完成？如果真的如期完成建置，那麼這一次的意外是否就可以避免了呢？

第二，報告中也強調，軌道沿線施工路段除應加強施工相關安全措施外，應依軌道養護標準作業程序施工，養護完成後應要求現場負責人確認，以確保行車營運安全。那麼，這一次的工程施做為什麼沒有按照原先制定的SOP流程進行確認呢？這場悲劇並不是意外，而是100%的人禍。請還給這幾十條無辜犧牲的性命一個公道。

台鐵 民進黨 太魯閣號

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