台鐵群組對話建議「罪推包商」 投訴者諷「蛇鼠一窩」

太魯閣號事故第三天，交通部長林佳龍到清水隧道勘察搶修進度。（記者王燕華／攝影）

台鐵太魯閣號 事故責任歸屬成為各界關注焦點之一，如今事故調查報告尚未出爐，卻傳出台鐵內部有官員建議「責任導向監造，降低本局負評」，遭質疑是想帶風向、卸責。對此，台鐵局證實，群組內確實有幕僚提出此建議，但台鐵該負的責任、應做的賠償都會去做。

台鐵太魯閣號前天發生出軌意外，許多單位都派員到場救援，卻傳出事故現場仍在搶救人命之際，當天下午2時許就有台鐵官員在內部群組「建議」要把責任推給承包商和監造商。

根據投訴者提供對話內容，當時台鐵內部群組原本正在回報事故搶修和設備受損狀況，不料台鐵局某官員卻天外飛來一筆，提議「本案是本局工程承攬商工程車肇禍，委託監造聯合大地工程顧問公司也有責任，建議不只向施工承商求償，監造也要」。

該投訴者指出，台鐵內部決定聽從台鐵某官員的建議，把所有責任都推給承包商及監造商，營造出「完全不干台鐵的事情」，以利帶風向。他批評，台鐵高層凡遇出大事，必優先研議如何卸責，簡直蛇鼠一窩。

肇事工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥是老包商，義祥工業社由李的父親創立，李是義祥工業社與義程營造的負責人。這次台鐵「北迴線K51+170~500山側邊坡安全防護設施工程」，由東新營造承包，再發包給資本額台幣200萬元的義祥工業社。

台北市土木建築學會理事長余烈坦言，台鐵這項工程僅甲級營造廠才具投標資格，推測義程是向東新營造借牌，借牌雖違法，但無法否認業界一直有此現象。

余烈說，這是台灣 營造文化長年陋習，尤其如台鐵或工程部門講究關係，有可能義程負責人跟台鐵關係好，台鐵就睜一隻眼、閉一隻眼。