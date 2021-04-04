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肇事包商曾是民進黨花蓮縣黨代表 不良紀錄多卻屢得標

台灣新聞組╱花蓮4日電
義祥工業社負責人李義祥（手拿紙袋者）3日獲法院裁定交保，返家時被大批媒體包圍，他只能翻牆回家。（圖：民眾提供）
義祥工業社負責人李義祥（手拿紙袋者）3日獲法院裁定交保，返家時被大批媒體包圍，他只能翻牆回家。（圖：民眾提供）

台鐵408次太魯閣號2日在花蓮撞擊邊坡滑落的工程車，造成48人死亡、198人受傷，經查工程車屬於義祥工業社，負責人李義祥昨天經複訊後被裁定台幣50萬元（約1.75萬美元）交保，檢方抗告，今天經花蓮高分院法官裁定後，李義祥撤銷交保，並發回花蓮地方法院重裁。

影音來源：聯合影音網

由於被害人家屬眾多，檢方為防堵李脫產，將向法院聲請假扣押，以保全行使求償權。檢方偵訊時，李義祥得知傷亡慘重後心情低落，在偵查庭中自嘆：「我的人生就此完了」。

昨天，李義祥友人在法官裁定後半小時內，帶著現金辦理交保並接人，李義祥戴著口罩，以黑色背包遮臉快步坐上友人的車；面對媒體提問，李義祥在上車前只說「對不起、對不起。」李回到家門前，又遇上媒體大陣仗追問「為什麼不拉手煞車？」他回「我有拉」，就狼狽翻牆回家。

據悉，李義祥有諸多不良紀錄，為何還屢屢承包工程，台鐵局副局長杜微說，感謝媒體告知，之後會再深入查明。立委質疑，這難道沒有任何管理問題與系統性風險該檢討？背後有太多被忽略的結構性問題。

立委高虹安昨在臉書上列出，李義祥過去曾涉及的案件包括2007年涉嫌圍標自強外役監鋪設琉璃鋼瓦標案、2008年違反政府採購法被花蓮地院判刑六個月易科罰金、2013年偽造承包工程中維護工安的圍堰照片及施工日誌，今年2月才被判有期徒刑六個月定讞；另外，2014年其員工駕駛疑似故障的工程車而跌落山谷身亡。

根據花蓮高分院的判決書，李義祥的義程公司於2015年7月得標「花蓮縣2014年度天然災害復建及道路橋梁工程」，李義祥在施工日誌上不實登載，還變造施工照片，編入工程紀錄，送交花蓮縣政府建設處，負責此案的公務員發現照片與現場施作情形不符為由，拒絕請款。廉政署調查後移送檢方起訴。

李義祥當初曾供述「會製作這個施工日誌是為了應付工程查核小組查核之用，我承認這幾張是我製作假的施工日誌」，後又改口。

高虹安質疑，這樣的公司負責人五年來透過不同公司名稱拿了政府金額高達台幣2億元（約700萬美元）的19個工程標案，義祥工業社五年來更有15筆違規開罰紀錄，為何這樣的問題廠商還可繼續承包政府工程？

此外，民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊證實，李義祥曾在2018年當選民進黨花蓮縣黨部縣黨代表，2020年5月改選時就放棄連任。陳景豊表示，李義祥擔任縣黨代表時除了投票選舉執、評委，並沒有參加其他黨務工作，今年1月因未繳黨費後就已遭到停權，並非如外傳是民進黨現任花蓮縣黨代表。

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