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太魯閣號事故 台鐵卸責交部撂重話 專家：向高鐵看齊

記者侯俐安、趙宥寧╱台北4日電
台鐵太魯閣號在花蓮清水隧道發生重大事故，工程人員3日出動大型吊掛機具清理現場。（記者余承翰／攝影）
台鐵太魯閣號在花蓮清水隧道發生重大事故，工程人員3日出動大型吊掛機具清理現場。（記者余承翰／攝影）

台鐵太魯閣號事故，釀51死、188傷，源於施工廠商東新營造工地主任、義祥工業社負責人李義祥，在清明疏運停工期間回到工地，導致工程車滑落軌道肇禍，凸顯工地管理的重大違失。但緊鄰軌道旁的邊坡位於工區下方安全防護設備，台鐵表示「沒有明文規定」，交通部次長王國材則說，這些安全預防的問題，台鐵必須有所檢討。

王國材說，交通部將全面盤點脆弱路段，思考加強防護網。「過去是防止外物侵入，現在可能要防止破壞」，相關預防措施未來也可能會寫入合約中。

台鐵是否在合約要求承包商，須在邊坡架設圍籬等防護？台鐵昨天下午翻遍合約後，台鐵局副局長杜微表示，合約僅針對工區外圍及出入口管制，這兩處有明文要求應設圍欄，但事故邊坡則「沒有明文規定」，未來將全面檢討，在施工時加強瞭望、預警，或增加額外硬體防護措施。

至於工地主任在停工期間返回現場，台鐵昨表示「不覺得他去看工地有問題」。不過，土木專家指出，在工地停工期間，現場本就不應有機具移動，若有臨時施工也應通報業主台鐵。工地主任返回工地就應等同施工行為，可見國內工程單位普遍管制鬆散，施工廠商東新、監造單位聯合大地及主管機關台鐵，都難逃責任。

不具名工程專家則指出，軌道工程不是只有台鐵才有，但台鐵對於路線淨空、邊坡防護，卻是三鐵中最鬆散的。捷運、高鐵對於入侵軌道、增設圍籬都有嚴格措施，這次工地鄰近軌道卻缺乏明文規範，不僅是台鐵鬆散文化所致，「交通部、行政院都有責任」。

一名曾承接台鐵和高鐵的廠商指出，高鐵管理嚴格程度可說是「苛求」，要進入工地前一周，就必須提出人員名單、資格，分為A、B、C證，接受不同訓練再發證進入，高鐵人員也絕對會在現場，親自逐一確認身分；在前期的施工計畫，更會針對任何可能造成的危害提出防護計畫，每兩周都需進行修正報告。但台鐵把這些確認的工作全交給顧問公司，彷彿是「花錢消災」，監造只要施工要求達到就好。他苦笑，高鐵要求天天回報資料，台鐵報告三個月勾一次也沒關係，「只要不要出事就好」。

專家指出，台鐵花蓮邊坡的工區若是台灣高鐵的工程，一定會嚴管，台鐵這件工程沒人管，應該是平常就是這樣停車，因為工務所辦公室就在旁邊，車子臨停在辦公室旁，停久了、也習慣了。

專家直言，關鍵是在設置這交通便道、來回停車時，「台鐵從頭到尾沒人管」，這不只是沒拉手煞車可能滑下來，就算施工車輛也可能不小心衝下坡，卻沒有人當一回事。

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