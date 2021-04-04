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站票傷亡慘？乘客死裡逃生心有餘悸 專家籲設限停賣

台灣新聞組╱台北4日電
台鐵太魯閣號撞車事故，工程人員3日晚持續進行鐵軌修復，要將卡在隧道內的第三節車廂先行拖出。（記者余承翰╱攝影）
台鐵太魯閣號撞車事故，工程人員3日晚持續進行鐵軌修復，要將卡在隧道內的第三節車廂先行拖出。（記者余承翰╱攝影）

台鐵太魯閣列車撞車事故撞出高速列車該不該賣站票的爭議。在事故中，有站票乘客充分感受劇烈撞擊的危險；學者認為，站票乘客受創風險較高，台鐵不該再賣普悠瑪、太魯閣號的站票，有運量需求應加開班次。

一對買站票的黃姓父子前天死裡逃生，寫下當下情境：「火車就突然煞車，我們坐在地上，直接順走道向前滑了七、八排，一群人東倒西歪擠成一團，接著就是劇烈撞擊。」

太魯閣和普悠瑪號剛引進時未開放站票，台鐵為了疏運需求，2019年5月全面開放站票，限制當天才能賣，最多120張，並公布載重測試證明安全無虞。台鐵並表示，站票限量，也為了讓每位站票旅客都有把手可抓。

交通部政次王國材表示，若發現傷亡跟站位有關聯，就會檢討；不過台鐵副局長杜微也坦言，「130公里車速撞擊，站立旅客當然會跌倒」，相關關聯性仍需要後續檢討。

杜微表示，會比對傷亡統計以及站票發售情形，了解站票是否會加重傷亡，並分析站票旅客傷亡間的關聯性，後續要再比對後檢討。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，站票乘客在高速衝擊下容易被拋飛，碰撞傷害程度較高，經過這次慘痛經驗，台鐵不應再賣普悠瑪、太魯閣號的站票，若因運量需求，應加開班次。

李克聰說，高鐵雖有自由座票，允許乘客站著，但高鐵的安全標準較高，並有列車自動控制系統（ATC），偵測到列車速度超標，或有大地震、落石、邊坡滑動等異物入侵時，ATC也會自動減速、緊急停車；台鐵軌道服務多元車種，要建置類似系統比較困難，加上台鐵是窄軌，彎道、較陡的地方多，若要賣站票，要重新評估風險。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，日本、德國等國外高速列車也賣站票，發生撞擊事故，站票乘客若沒抓緊固定物，傷勢可能較嚴重，位子上的乘客有前面椅背作為緩衝，撞擊距離較短，緩衝的保護作用相對較好。至於是否停賣站票，他認為要看事故發生機率，像飛機發生事故的機率低，大家就願承受風險搭飛機。

台大醫院雲林分院副院長馬惠明說，列車在130公里的高速下急煞、撞擊，站著的乘客很難保護自己，乘客常見的致命傷就是頭部和軀幹嚴重創傷、大出血，建議第一時間要彎腰抱頭保護，但因沒有安全氣囊，也難及時反應，人會隨重力慣性作用拋飛出去，重創機率高。

台鐵 太魯閣號 德國

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