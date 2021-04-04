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衛福部搶購奎寧失策 免費送全台6607家社區藥局

記者陳雨鑫／台北4日電
全台6600多家社區藥局，近期陸續收到食藥署免費配送奎寧。（路透）
全台6600多家社區藥局，近期陸續收到食藥署免費配送奎寧。（路透）

美國前總統川普去年自爆服用奎寧「預防」新冠肺炎，讓奎寧聲名大噪，台灣治療新冠患者指引一度也把奎寧納入其中，衛福部立即採購作為防疫物資。後來證實奎寧治療新冠肺炎效果有限，但台已採購近1500萬顆，鑑於效期僅剩一年，食藥署決議「免費」送給社區藥局，提供持有處方箋民眾使用。

全台6600多家社區藥局，近期陸續收到食藥署免費配送1罐共1000顆的奎寧。原來是去年傳出奎寧可治療新冠肺炎後，衛福部憂心全球斷貨，花費千萬元台幣（約34.7萬美元）採購奎寧，但避免公帑隨效期跟著報廢，食藥署決議免費送給社區藥局，食藥署藥品組研究員洪秀勳指出，「這應該是史上第一次免費送藥給醫療院所及藥局」。

去年因應疫情緊急採購奎寧約1000萬顆，後來旭富製藥贈送1噸的奎寧原料藥給政府，食藥署委託多家國產藥廠製成500萬顆奎寧，總計近1500萬顆。去年6月，奎寧被移出治療指引，但效期最晚一批到明年5月。

洪秀勳說，去年就陸續將奎寧免費提供給有需要的醫療院所，再詢問教育單位臨床試驗是否需要奎寧，近期有醫院開出奎寧處方，但部分社區藥局無藥可給，因此發送奎寧到全台6607家社區藥局，每家配送1罐1000顆，最晚4月底完成配發。

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