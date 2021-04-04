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第2批19.9萬劑AZ疫苗抵台 從COVAX分配取得 效期比首批短

記者陳嘉寧／桃園4日電
台灣從COVAX疫苗分配平台取得102萬劑AZ疫苗，首批19.92萬劑由華航班機從荷蘭阿姆斯特丹載運，4日清晨降落桃園機場，海關、疾管署等單位執行機邊驗放，由警車戒護拖離停機坪。（記者陳嘉寧／攝影）
台灣從COVAX疫苗分配平台取得102萬劑AZ疫苗，首批19.92萬劑由華航班機從荷蘭阿姆斯特丹載運，4日清晨降落桃園機場，海關、疾管署等單位執行機邊驗放，由警車戒護拖離停機坪。（記者陳嘉寧／攝影）

第二批新冠疫苗來了！台灣從COVAX疫苗分配平台取得102萬劑AZ疫苗，首批19.92萬劑由中華航空公司CI-74班機從荷蘭阿姆斯特丹載運，4日清晨5時21分降落桃園機場，桃園航勤地勤人員立即卸載，海關、疾管署等單位人員執行機邊驗放，由警車戒護拖離停機坪。

來源：聯合新聞網

這是首批透過國籍航空公司冷鏈空運系統運抵台灣的新冠肺炎疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3日晚間表示，台灣透過COVAX疫苗分配平台獲得102萬劑AZ疫苗，為了避免出現變數，第1批19.92萬劑疫苗3日從荷蘭阿姆斯特丹裝上華航的飛機，等到飛機起飛後才對外宣布。

據指出，AZ疫苗必須全程儲放在攝氏2至8度環境，4日清晨疫苗運抵桃園機場，整個卸載、輸運程序僅1個小時左右，較3月初第二批疫苗運抵時等候超過3個小時才運離機場，大幅縮減了通關時間。

記者陳雨鑫、陳碧珠／台北4日電

台灣自COVAX採購新冠疫苗總計476萬劑，其中102萬劑為AZ疫苗，4日送抵其中的19.92萬劑。陳時中表示，其餘的374萬劑疫苗，台選擇輝瑞／BNT、嬌生以及諾瓦瓦克斯，希望維持疫苗的多樣性，至於這三種品牌各取得多少劑量？COVAX還在分配。

今天抵台的疫苗與前一批一樣出自南韓廠，由COVAX集中到荷蘭阿姆斯特丹再運送到各國。不過，今抵台疫苗效期比第一批還短，日前宣布自4月6日起擴大接種對象，讓第一順位的所有醫事人員皆可施打，符合資格者約43萬人，原預計接種後觀察10天決定是否加速往下開放第二類、第三類對象接種，礙於效期壓力，將會縮短觀察期為1至2天，盡速讓更多族群接種，讓疫苗「物盡其用」。

指揮中心統計，截至4月2日為止，總計1萬7056人接種AZ疫苗，其中以高雄市接種數最高，累計有3055人，其次為台北市總計2944人、台中市有2300人、桃園市2064人、新北市1886人。風險等級1接種率為百分13.7、風險等級2為5.85%。接種不良反應通報總計63件，55件為非嚴重不良反應，8件為疑似嚴重疫苗接種不良反應。

台灣昨新增6名境外移入案例，分別為3名菲籍移工以及3名印尼漁工，皆是檢疫期滿，自費採檢確診，目前台灣已累計有1045名確診案例。

台灣從COVAX疫苗分配平台取得102萬劑AZ疫苗，首批19.92萬劑由華航班機...
台灣從COVAX疫苗分配平台取得102萬劑AZ疫苗，首批19.92萬劑由華航班機從荷蘭阿姆斯特丹載運，4日清晨降落桃園機場，海關、疾管署等單位執行機邊驗放，由警車戒護拖離停機坪。（記者陳嘉寧／攝影）

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