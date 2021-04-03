新聞評論／太魯閣號撞車難道不是人禍 該擔責的豈止林佳龍

台鐵408次太魯閣號2日上午發生出軌事故，死傷慘重。（歐新社）

清明節假期首日，一輛滿載旅客開往台東的太魯閣號 列車撞上從邊坡滑落的工程車，釀成台鐵 史上最嚴重的傷亡事件。不到兩年半，台鐵發生兩起重大的行車意外，雖然成因不盡相同，但都指向人為釀禍；關鍵在於，普悠瑪翻覆事件後，蔡政府怯於面對台鐵的系統性風險，改革步伐蹣跚，恐怕才是釀禍主因。

昨天這起事故肇因於軌道上方施作明隧道工程的台鐵外包廠商疑似未拉手煞車，明顯未遵守工安規範，導致工程車從邊坡滑落入侵軌道，太魯閣列車反應不及撞上。台鐵急著卸責，指工程車不該停在那個位置，不排除向包商求償。問題是台鐵身為業主，難道對工地的管理與規範不用負起監督之責？尤其工區緊貼台鐵軌道，開工多時，為何安全圍籬還沒到位，沒人把安全當一回事？

只要對台鐵生態有稍微了解，便知道這一點也不令人意外。台鐵的組織文化散漫，充斥差不多心態；不久前，台鐵接連發生撞死自家人的工安意外，包括調車時夾死調車工、電力維修車撞死兩名道班工，都是因為不遵守SOP釀成的人禍。但從行政院長蘇貞昌以降，沒有人認真看待每一樁意外事件背後透露出的警訊。

就在事故前一天，號稱台鐵最美列車的EMU900型列車風光首航，蔡英文 總統與蘇貞昌都出席，大蹭熱度。蘇揆還對交通部長林佳龍表示，他對火車的期許只要求：要買有票、要坐有位，安全又準時到，還自誇是建設的推動者。但試問，蘇貞昌為台鐵的安全與準時做過什麼努力？台鐵前局長張政源1月退休後，由交通部常次祁文中代理迄今，蘇貞昌和林佳龍可曾放在心上？這次事故，民進黨立委紛在臉書致哀，同時也罪責台鐵，但身為執政黨立委又為台鐵改革做過什麼，不過想帶風向甩鍋台鐵，怕火燒到執政團隊。

台鐵的問題，不在缺人也不在缺車，而是組織文化出了問題。要改革台鐵，如果只在枝節打轉，根本無濟於事，必須對其體制進行大刀闊斧的改革。普悠瑪事故後，蔡政府矢言改革台鐵，不會讓家屬的眼淚白流，但到頭來只做表面功夫；蔡政府最擅長事後的危機處理與轉移焦點，卻不願在事前進行預防管理，以致悲劇不斷。

更令人哀傷的是，從普悠瑪到太魯閣號事故，死傷的絕大多數都是台東鄉親，這次全車三百七十多張座票中，就有三百廿人身分證是屬台東的「Ｖ」開頭，差點搭上這班列車的監察院前副院長孫大川感慨這是花東人的悲哀，如果連坐火車都不安全，請問誰給花東人一條安全回家的路？

遺憾的是，這次台鐵兩名年輕司機員也不幸殉職，其中一人新婚。不到十天前，兩架F5E戰機失事，也折損了一個才剛步入婚姻的優秀飛官，還有一人失蹤，死因與去年10月F5E罹難飛官朱冠甍一樣都是顱內出血，被質疑失事戰機的彈射椅過於老舊，卻遲未更換。身為國家領導人，蔡英文能做的絕對不只是每次事發後，抱著家屬哭泣耍弄溫情，卻讓安全事故不斷犧牲年輕人與無數家庭。從蔡英文到蘇貞昌都必須痛定思痛，進行制度性的改革，不能只出一張嘴了事。

當初普悠瑪事件後，吳宏謀成了任期最短的交通部長；這次事故，林佳龍也說會承擔一切政治責任。但如果再不對台鐵進行徹底的體制改革，何止林佳龍和蘇貞昌，蔡政府都該下台負責。