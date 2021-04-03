我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

發包未落實監工台鐵淪幫凶 釀禍包商5年接19個政府標案

台灣新聞組／台北3日電
台鐵太魯閣號在花蓮清水隧道遭滑落工程車砸中，多節車廂嚴重變形。（新華社）
台鐵太魯閣號在花蓮清水隧道遭滑落工程車砸中，多節車廂嚴重變形。（新華社）

台鐵408次太魯閣號大清水隧道事故，死亡人數為50人，台灣高檢署緊急協調宜蘭、台東、台北、新北等檢察署協助支援相驗，由於多數死者面容都破損，至今天凌晨已確認身分者有30名，人數今早會持續增加中。

台鐵太魯閣號列車出軌意外，肇事工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥，昨天被帶到花蓮縣刑大由檢察官訊問，檢方認為李有逃亡串證之虞，且犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，至於相關證據保存，已有好幾組檢察官分別在現場和必要場所進行搜索。

此次重大意外，雖然台鐵第一時間表示，清明連假期間已要求所有工程停工，並指出是因進行邊坡整治的承包商未落實車輛安全措施才釀禍，但專家指出，台鐵身為發包單位卻未落實監工也有責任，根本就是螺絲鬆了。

國民黨立委洪孟楷質疑，若已經下令連假全面停工，為何又有工人前往工地現場勘查，設計監造單位是否也該有相關連帶責任，及交通部有無督導不周的地方。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，從技術上來看，雖然這次是承包商未將工程車停妥釀禍，但發包的台鐵仍然有監工之責。從畫面上看可明顯發現，整個施工區與軌道完全沒有設置圍籬，這就是相當大的風險，因此台鐵仍然難辭其咎，這次事件雖算是飛來橫禍，卻也凸顯出監工部門的螺絲鬆了。

此外，網友查詢疑似肇事工程車所屬「義祥工業社」的街景，認為該公司外觀像廢墟，無力負擔賠償，台鐵恐須自吞賠償。但國民黨前「草協聯盟」發起人李正皓查詢公開資料發現，該公司負責人李義祥有另外一間「義程營造有限公司」，近五年承接19個政府標案，呼籲有關單位緊盯，別讓李義祥脫產。

據了解，李義祥出包非首次，多年前李祥義承包政府工程，明明沒有依照設計施作圍堰，卻指示員工用繪圖軟體「小畫家」剪貼兩張假的圍堰圖片，當作工程記錄照片，供花蓮縣府建設處查核，意圖領取55萬餘元台幣圍堰工程款，涉嫌偽造文書，今年2月遭更一審依行使業務登載不實文書罪，判刑六個月得易科罰金18萬元台幣。

台鐵 國民黨 太魯閣號

上一則

太魯閣號撞車 稚女罹難爸爸生還：可以讓我再抱抱她嗎

下一則

新聞評論／太魯閣號撞車難道不是人禍 該擔責的豈止林佳龍

延伸閱讀

太魯閣號事故 台鐵公布部分罹難者名單

太魯閣號事故 台鐵公布部分罹難者名單
太魯閣號事故 林志玲等明星祈福捐款

太魯閣號事故 林志玲等明星祈福捐款
曾躲過普悠瑪事故…殉職司機改開太魯閣號卻遇劫

曾躲過普悠瑪事故…殉職司機改開太魯閣號卻遇劫
台火車50死悲劇 檢警漏夜搜包商 聲押工程車負責人

台火車50死悲劇 檢警漏夜搜包商 聲押工程車負責人

熱門新聞

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。（取材自臉書公開社團阿美族的歌）

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

2021-04-02 13:50
長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。美聯社

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

2021-03-27 07:31
數艘拖船28日試圖讓長賜號脫淺。（歐新社）

長賜號擱淺第6天 長榮回應了

2021-03-28 10:37
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

2021-03-28 13:05
國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

2021-03-26 13:44
太魯閣號出軌事故現場。（圖：讀者提供）

「照理說不該停那」 工程車砸落釀台灣太魯閣號出軌

2021-04-02 00:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃