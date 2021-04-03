發包未落實監工台鐵淪幫凶 釀禍包商5年接19個政府標案

台鐵太魯閣號在花蓮清水隧道遭滑落工程車砸中，多節車廂嚴重變形。（新華社）

台鐵 408次太魯閣號 大清水隧道事故，死亡人數為50人，台灣高檢署緊急協調宜蘭、台東、台北、新北等檢察署協助支援相驗，由於多數死者面容都破損，至今天凌晨已確認身分者有30名，人數今早會持續增加中。

台鐵太魯閣號列車出軌意外，肇事工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥，昨天被帶到花蓮縣刑大由檢察官訊問，檢方認為李有逃亡串證之虞，且犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，至於相關證據保存，已有好幾組檢察官分別在現場和必要場所進行搜索。

此次重大意外，雖然台鐵第一時間表示，清明連假期間已要求所有工程停工，並指出是因進行邊坡整治的承包商未落實車輛安全措施才釀禍，但專家指出，台鐵身為發包單位卻未落實監工也有責任，根本就是螺絲鬆了。

國民黨 立委洪孟楷質疑，若已經下令連假全面停工，為何又有工人前往工地現場勘查，設計監造單位是否也該有相關連帶責任，及交通部有無督導不周的地方。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，從技術上來看，雖然這次是承包商未將工程車停妥釀禍，但發包的台鐵仍然有監工之責。從畫面上看可明顯發現，整個施工區與軌道完全沒有設置圍籬，這就是相當大的風險，因此台鐵仍然難辭其咎，這次事件雖算是飛來橫禍，卻也凸顯出監工部門的螺絲鬆了。

此外，網友查詢疑似肇事工程車所屬「義祥工業社」的街景，認為該公司外觀像廢墟，無力負擔賠償，台鐵恐須自吞賠償。但國民黨前「草協聯盟」發起人李正皓查詢公開資料發現，該公司負責人李義祥有另外一間「義程營造有限公司」，近五年承接19個政府標案，呼籲有關單位緊盯，別讓李義祥脫產。

據了解，李義祥出包非首次，多年前李祥義承包政府工程，明明沒有依照設計施作圍堰，卻指示員工用繪圖軟體「小畫家」剪貼兩張假的圍堰圖片，當作工程記錄照片，供花蓮縣府建設處查核，意圖領取55萬餘元台幣圍堰工程款，涉嫌偽造文書，今年2月遭更一審依行使業務登載不實文書罪，判刑六個月得易科罰金18萬元台幣。