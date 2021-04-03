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悼太魯閣號亡者 全台降半旗3天 死亡賠償540萬

台灣新聞組／台北3日電
台鐵太魯閣號重大事故，台鐵人員連夜修復軌道，準備把車廂拉出。（記者潘俊宏／攝影）
台鐵太魯閣號重大事故，台鐵人員連夜修復軌道，準備把車廂拉出。（記者潘俊宏／攝影）

台鐵太魯閣號列車昨事故，造成重大傷亡，行政院指示，今天起全台下半旗三日，已示悼念追思。蔡英文總統昨表示非常遺憾，除警、消、空勤全力投入搶救外，也指示國軍支援搶救，並做出四項指示，包括將持續盡全力搶救、全力協助死傷者家屬、在最短時間內調度搶修交通、徹查事故原因。

針對事故賠償，台鐵副局長馮輝昇表示，死亡者初步賠償最高為540萬元（台幣，下同，約19萬美元），包含10萬慰問金、250萬行車事故金，及280萬台鐵特別濟助金；重傷者可獲賠240萬，輕傷者60萬。針對每一位罹難及重傷者家屬，會提供一對一關懷協助。

包括行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇，昨先後趕至花蓮事發現場了解狀況，蔡總統則在昨天下午抵達應變中心，了解救難和後續處置情形。蔡總統表示，在連假第一天就發生事故，造成重大傷亡，她和國人同感哀傷。昨上午接獲通報後，她隨即和行政院長蘇貞昌討論，並指示相關單位積極應變。

她指出，在事故發生第一時間就成立一級災害應變中心和前進指揮所，統整所有搶救事務。

衛福部已啟動「大量傷病患緊急醫療救護機制」，正全力救治傷患。對於不幸罹難的乘客，她請相關單位務必全力協助家屬處理後事。

台鐵 蔡英文 內政部

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