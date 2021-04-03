台鐵局長懸缺3個月 危機不斷沒人敢接

台鐵危機不斷，東部幹線海端站2月才發生電力維修車撞擊四名工務道班人員工安意外，不到兩個月又發生太魯閣號重大事故。（圖：台灣鐵路局提供）

台鐵 普悠瑪事故後台鐵局長換人，不過台鐵事故接二連三發生，前任局長張政源今年1月14日退休 後，台鐵局長由交通部次長祈文中代理，一代就是三個月，至今「找嘸人」。知情人士指出，台鐵局危機不斷，局長人選沒人敢推薦，更沒人敢當。

台灣 鐵道暨國土規畫學會批評，台鐵要找局長不困難，一般最簡單的做法是從現有副局長晉升，但交通部現在做法是讓次長來代理，試問，次長主責的單位不只台鐵而已，加上台鐵副局長各有負責的業務單位，怎麼會有好的管理品質與強度？

鐵道學會認為，從局長懸缺三個月來看，交通部嘴巴上說重視台鐵，但顯然不重要。台鐵早已不是台灣軌道業的領袖，沒有待遇、成就感、前景，交通部怎麼要求台鐵員工盡心盡力？

交通部長林佳龍上任後，安插曾在台中市政府擔任交通局副局長的馮輝昇，到台鐵擔任台鐵局副局長。張政源在任時，台鐵局內部都將馮當成「準局長」看待，認為張退休後，馮應會直升局長。不過據了解，馮儘管有意願，但林佳龍並未放行。

過去三個月，交通部一度盛傳可望由鐵道局副局長楊正君接任，好好「整頓」台鐵，但鐵道局長胡湘麟今年7月也將退休，加上台鐵局內部對鐵道局反彈大，也未成案。

據了解，交通部年初也頻繁開會，希望調整台鐵組織，採區域營運中心制，在各地成立北、中、南等區，派任「區長」決斷事務，但遭台鐵工會擔心是「公司化前奏」，至今仍無方案。最後只好由祈文中持續兼任。

消基會交通組副召集人李克聰表示，台鐵人事不定、人心也不會定，該做的事情都可能因此耽擱。但現在任何一個人當台鐵局長，都必須承擔高風險、更會使不上力，須行政院及交通部確認改革方向，相關資源也必須到位。