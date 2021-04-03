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太魯閣號事故現場 救一個算一個…消防員拼湊男童遺體

台灣新聞組／台北3日電
太魯閣號列車有四到五節車廂在隧道內碰撞，旅客在狹窄的隧道內倉皇逃生。（歐新社）
太魯閣號列車有四到五節車廂在隧道內碰撞，旅客在狹窄的隧道內倉皇逃生。（歐新社）

台鐵太魯閣號昨天上午發生出軌事故，因事發處在隧道內，救難人員、搜救犬都難以步行進入，必須架梯爬上車廂頂行走，還得在殘破、極為狹窄的超侷限車廂內，以破壞器材破壞嚴重擠壓的車體，救出夾困的傷亡者，連要搬運死者遺體，尋找著力點都困難重重。

中央社報導，紅十字會救災隊員林啟豐第一時間趕往現場救援，走進哀號聲四起、屍塊散落的車廂，他感嘆，真的是人間煉獄，只盼能救一個算一個。

林啟豐受訪時表示，由於發生意外的太魯閣號列車有四到五節車廂在隧道內碰撞，已經嚴重變形，有的車廂甚至已經斷裂，必須把握時間盡快進入車廂內救出傷者。

林啟豐說，救難隊員循著哀號聲趕緊先救出倖存的傷者，由於傷者大多嚴重骨折，救難隊員能背就背、能抱就抱，希望能救一個算一個，等到倖存者都救出送醫後，再趕緊將過世的死者遺體運出，有的被變形車體夾住，花了大把時間切割車體才救出，也看見許多孩童、嬰兒罹難，令同樣身為父親的他於心不忍。

救難人員說，由於空間狹窄，連救出罹難者時，也無法使用以往慣用的長背板，只能改用較具彈性的屍袋搬運。

第六救災救護大隊秀峰分隊小隊長丁建利指出，由於火車坐椅並沒有安全帶，車廂乘客被甩來甩去，車內、外盡是殘缺不全的遺體。

丁指出，第7 節車廂破裂的車體缺口上，掛著一具男童遺體，但男童的頭顱並不在身上，他忍痛小心翼翼把男童的下半身取下，再到車外找到男童頭顱，將男童的頭顱與身體合在一起。

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