台灣鳳梨銷澳洲也黑心 台農發：進口商會處理

台灣銷往澳洲的鳳梨傳出過熟黑心。（本報資料照片）

澳洲 的台灣 鳳梨也傳災情！農委會日前才發新聞稿，由台農發外銷的2公噸台灣鳳梨檢疫合格順利通關，沒想到澳洲僑胞卻發現切開過熟黑心，甚至通路商避免客訴乾脆不上架；負責這批鳳梨的台農發說，鳳梨順利運抵澳洲，澳洲進口商說後續會妥善處理。

台農發董事長洪忠修表示，生鮮果品長途運輸必須克服眾多挑戰，園區管理、果品挑選、資材包裝，其中冷鏈運輸是重要環節之一。

他說，台農發和澳洲進口商是正常貿易夥伴，商業交易模式，出口商和進口商依國際貿易條件各自負責商業行為。這批商品是台灣首輸澳洲，所以通關過程經過澳洲海關高強度檢驗檢疫合格，才由進口商提領。

洪忠修說，部分商品在境內運輸時未達低溫條件，產生悶壞情形，進口商回覆會高度負責，也會妥善處理後續事宜。

至於澳洲這批預購的200箱台灣鳳梨，究竟有多少比例發現過熟黑心，洪忠修表示，進口商說原先200箱都是預購，2噸全部都在布里斯本。因為雪梨和墨爾本有幾位朋友也希望收到鳳梨，所以協調布里斯本原預購者釋出部分數量，分送到雪梨與墨爾本，但並沒有沒說數量。

中國大陸對台下鳳梨禁令後，各地僑胞吃起「愛國鳳梨」、「鄉愁鳳梨」，空運到加拿大 的鳳梨，貿易商買6萬元台幣鳳梨、運到加拿大運費卻高達66萬；澳洲也不遑多讓，根據貿易商推估，這批2公噸金鑽鳳梨送到澳洲，鳳梨約新台幣16萬元，但運費推估約50萬上下，還不包括其他作業費用。

即使一顆送到澳洲的台灣金鑽鳳梨高達400元，幾乎可買10個澳洲當地生產的鳳梨，僑胞也以愛國心支持，但支持的結果，卻發現即使採用昂貴空運，鳳梨品質仍不佳、過熟，切開黑心，墨爾本通路商最後決定不上架，避免糾紛客訴。

農政單位被踢爆去年大內宣宣傳鳳梨銷往澳洲，結果僅有56公斤原本就可外銷的「鳳梨乾」；今年農委會更全力拚搏澳洲市場，卻傳出暫時因包裝規格不符、未申請澳洲許可暫時卡關等問題，最後3月25日鳳梨才空運抵達澳洲。經過澳洲檢疫官查驗，在3月27日上午檢疫合格順利通關。