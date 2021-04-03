台幹行情下跌 台灣女性往美日發展

女性青睞到哪一個國家工作？主計總處資料顯示，2019年台灣 人赴中國 及東南亞 工作者以男性居多，分別占63.7%、53.5%，至於前往美國則以女性占60.6%較多。若與10年前、2009年比較，赴海外工作者增加的9000名男性，除中國減少3.3萬人外，其餘國家（地區）都增加，例如東南亞增加2.2萬人，美國也增加4000人。

統計顯示，十年來女性不但往東南亞國家就業人數增加，中國、東南亞及美國以外的「其他」地區人數，更是快速增加，十年前只有9.2萬人，但十年後已經上升到13.2萬人，其中女性就增加2.3萬人，專家解讀是東北亞各國（如日本、南韓），尤其是日本，也是台灣女性偏好就業的國家。

清大中文系畢業的Jennifer，四年前畢業時搭上全球興起華語熱，她考慮在台灣中文科系工作選擇有限，每月薪資可能最多3萬（台幣，約1051美元），決定往海外發展，接受泰國工作機會。如今已在當地工作快四年，因為有住宿補助及津貼，消費也低，已存到一筆錢，希望過幾年能回台灣買房。

另一位曾經勇闖海外、當過中國台幹的吳小姐說，在中國的薪資行情真的比台灣好，而且可半年回台一次，生活各方面也都能適應。只是這幾年台商的中國員工慢慢上手，台幹行情不如以往，不少人打道回府，「大家也擔心年紀太大才回台灣，無法銜接台灣的就業環境」。