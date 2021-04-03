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公園無名屍揭人倫悲劇 竟是兒子養不起丟包85歲老母

記者白錫鏗／台中3日電

台中市一名陳姓老婦人日前被發現死在公園溜滑梯上，原以為是單純無名屍案，警方調閱監視器意外發現，死者竟被李姓兒子用輪椅推至該處棄置警方約談詢問李男到案，李男對母親到公園時是生是死、為何會獨自離去，均交代不清楚，檢察官近日將傳喚李男說明，釐清諸多疑點。

3月23日清晨，有民眾在台中市西區麻園頭兒童公園溜滑梯平台上，發現已死亡的85歲陳婦，向警方報案。因死者身上無證件，檢警先依無名屍處理並相驗，發現死者身體無外傷，因此指示法醫先抽血，化驗有無毒物藥物反應。

檢察官追查死者身分，警方調閱路口監視器畫面，查出54歲李男於3月22日深夜以輪椅推陳婦至附近麻園頭兒童公園溜滑梯平台棄屍，但為何會將年邁母親棄屍在該處？為何獨自離去？有不少疑點。

李男向警方供稱，他起先以輪椅載母親到公園散步，當時母親有生命跡象，後來又說母親在家時就已死亡，才用輪椅推母親到公園，說法前後反覆，警方先依遺棄致死及遺棄損壞屍體罪，將李男函送法辦。

據了解，陳婦與兒子同住，初步研判可能因經濟因素，兒子才遺棄媽媽屍體。

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