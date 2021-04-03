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車身突然劇晃 夫緊抱妻傷重亡

記者尤聰光、施鴻基／台東3日電
部分車廂卡在隧道內，許多民眾從車頂逃難。(美聯社)
部分車廂卡在隧道內，許多民眾從車頂逃難。(美聯社)

「爸爸死前還緊抱著媽媽」，台東李姓罹難者家屬昨晚哽咽說，太魯閣號出軌時，爸媽都在火車上休息，媽媽說，車身突然劇烈晃動，爸爸用身體環抱住媽媽，一陣天旋地轉後，媽媽回過神來，發現爸爸已傷重過世，受輕傷的媽媽一路哭著守在爸爸身旁到醫院。

台鐵太魯閣號事故造成嚴重傷亡，出軌列車第8車廂是專門提供給台東縣民實名制購票的車廂；50名罹難旅客中，有不少是台東鄉親，但到昨晚仍未能全部確認身分。

一女性生還者驚魂未定，她說，平時住台北，昨搭火車要回台東掃墓，她坐第五節車廂，列車突然緊急煞車，頓時煙霧瀰漫，有乘客破窗要逃出，「過程實在太可怕」。不少乘客回到台東仍眼眶含淚，情緒仍難平靜。

昨上午事故傳出後，不少在台東火車站等待接家人過節團聚的家屬，心情彷彿從天堂掉到地獄，紛紛趕往花蓮尋親。一名罹難者家屬紅著眼眶說：「這根本是一班傷感列車」。

「打死都不相信會發生在我身上！」兒子不幸罹難的陳爸爸悲痛說，前晚兒子打電話告知2日上午11點會抵達台東，他滿心期待要到車站接孩子，想不到看到新聞報導太魯閣號出軌，打給兒子手機不通，趕緊跑到車站詢問站務員，就知道不好的事發生了。

台東市莊小姐的弟弟搭上太魯閣號，到昨晚仍下落不明，她焦急在臉書貼文希望大家協尋弟弟。原本滿懷希望的她，一直得不到弟弟消息，讓她心碎不已。

她難過地說，弟弟和四名親友搭該班列車返家，四個親友坐第6車廂，弟弟坐第5車廂，親友受傷送醫，但弟弟音訊全無，家人昨天都趕往花蓮尋找弟弟下落。

她說，弟弟是現役軍人，在台東憲兵隊服務，被派在北部受訓，連假和親友一起回台東，弟弟單位派員通知，家人都嚇壞了，「不敢讓70幾歲的父親知道，怕他會受不了」。

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