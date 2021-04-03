錯過上一班車 1家4口僅母獨活

普悠瑪自救會長董小羚2日忍不住痛哭說，台鐵接二連三發生重大事故，台鐵要負責到底。(記者劉學聖／攝影)

台鐵 昨天事故造成重大死傷，有人不幸搭上死亡列車，也有人幸運逃過一劫。家住新北市蘆洲的一家四口受了傷，12歲小妹妹很堅強，祈禱媽媽開刀平安無事；另一名10歲小男童就沒這麼幸運了，他頭部受了傷，媽媽當場失去了生命跡象。

國立體大學生張恩翔與張恩昀兄妹昨天與父母一同返鄉掃墓，陰錯陽差錯過預定搭乘的列車，卻搭上這班死亡列車，一家四口僅有母親獨活，父親與兄妹都在這起太魯閣號 事故中喪生。

張姓男子跟女友原本要到花蓮旅遊，與女友坐在第7節車廂車頭，出事前他在睡覺，列車翻覆後，他找不到女友。傍晚到達花蓮市立殯儀館與女友母親、妹妹相認，得知女友已經死亡，他低頭泛淚，女友母親含淚跟張說「我沒有怪你，但從來沒有覺得花蓮那麼遠」。

蘆洲田姓一家四口要到台東找阿公阿嬤，坐在列車第四車前排的位子，四人分別受輕重傷。12歲小妹妹、10歲弟弟四肢擦傷挫傷，爸爸右手骨折、下背及骨盆挫傷，媽媽身上多處骨折、氣血胸被送進開刀房。小妹妹說，事發後車廂內變得很黑，她會堅強替開刀的媽媽祈禱，希望趕快好起來。

慈濟醫院急診室門口，年僅十歲的陳姓男童由阿嬤抱下救護車。據了解，男童媽媽在事故現場當下失去生命跡象，男童頭部受傷包紮，身上還有血跡；阿嬤則是臉撞到瘀青，由醫護人員協助處理傷口。

桃園原住民族議員楊進福是阿美族人，他說，社區部落劉姓頭目昨一早要帶著太太和兒孫共五、六人回花蓮掃墓，因全家沒辦法一起搭上太魯閣號，拜託售票員也沒轍，於是改搭下一班自強號。一家人到宜蘭，才知道太魯閣號發生重大事故，雖然震驚難過，也慶幸逃過一劫。