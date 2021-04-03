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太魯閣號撞車 稚女罹難爸爸生還：可以讓我再抱抱她嗎

台灣新聞組╱綜合3日電
台鐵太魯閣號2日發生嚴重出軌事故，造成車廂脫節變形，多人受困。消防人員忙著協助傷者脫困，送醫救治。(中央社)
台鐵太魯閣號2日發生嚴重出軌事故，造成車廂脫節變形，多人受困。消防人員忙著協助傷者脫困，送醫救治。(中央社)

台鐵太魯閣號昨天發生近50年來最嚴重的重大死傷事故，生還者心有餘悸還原事故當下恐怖狀況，有人不堪撞擊力道，當場斷頭、身首分離；也有人性光輝閃現，一對父子被救出時聽到有另一個受傷的孩子說：「我媽媽還卡在座位上，她要我先逃命！」感動許多人。

本報系聯合報報導，一輛計程車剛好載到一對劫後餘生的父子，司機在臉書貼文轉述這對父子的對話，「我們幸好是坐最後一節車廂，緊急煞車時，我心裡只有一個預感，絕對出大事了！」「進山洞的車廂，有的破窗逃、有的爬屋頂、有的滿身血、有的在找親人，一個孩子在驚恐中被救出來，喃喃地説：我媽媽還卡在座位，她要我先逃命！」

一名網友Aaron Tsai在臉書分享昨天參與救難朋友的發文，讀了令人心痛流淚，文內提及，該名搜救人員背出一名受傷的中年男子，對方說還有兩個女兒受困車內，當另一名搜救人員救出一名失去生命跡象的女童，該名中年男子開口「可以讓我再抱抱她嗎？」讓兩名搜救人員鼻酸泛淚。

綜合媒體報導，第8車首當其衝，傷亡情況最嚴重，幸運獲救的婦人回憶，在睡夢中突遭巨大撞擊聲嚇醒，眼睛睜開時一片漆黑，逃生時許多乘客都被壓在座位下，還有人驚魂未定地說，逃生時屍體都在旁邊，嚇得直說，「三魂七魄都不見了！」

「很多人被壓在椅子底下，椅子上又有其他人壓著，一個疊一個，很多是小孩，很恐怖，很可憐」一名坐在第8車的婦人顫抖地說，車廂內許多孩子，起初還有呼救聲，後來聲音就漸漸消失，只見椅子與人層層疊疊，有人失去意識或沒了呼吸，好不容易走出車廂，外頭也到處都是屍體。

7車廂的羅先生和妻小一同搭車，他形容：「先聽到碰、碰聲，接著停一下又連續撞擊，車廂內的燈馬上全熄了」，他說多數站票旅客都倒在地上、行李架全倒下，玻璃碎片噴得到處都是，後來羅先生和家人爬過屍體、攀上車頂、走出隧道脫困過程中，「看到滿地的屍體及屍塊，感覺很慘，人真的很脆弱，一下就沒了」。

第5車廂一對姊妹原本要去花蓮掃墓，所幸躲過死劫。姊妹倆表示，意外發生時有感覺列車緊急煞車，接下來就聽到巨大撞擊聲後列車隨即翻覆，兩人往第6節車廂逃生，「當時爬過好幾個人的屍體，後來才從車廂門縫爬出來，真的嚇到三魂七魄都不見了」，姊妹倆臉部受創，送醫縫合後均無生命危險。

台鐵太魯閣號2日發生嚴重出軌事故，生還者心有餘悸說看到滿地屍塊，消防人員在現場緊...
台鐵太魯閣號2日發生嚴重出軌事故，生還者心有餘悸說看到滿地屍塊，消防人員在現場緊急救助。（美聯社）

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