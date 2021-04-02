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新聞眼／台積電先進製程留台灣 「5缺」是挑戰

記者 簡永祥
圖為新竹科學園區內的台積電12廠。(本報資料照片)
圖為新竹科學園區內的台積電12廠。(本報資料照片)

台積電啟動三年斥資千億美元巨額投資，受到地緣政治氛圍升高，未來的投資動向需顧及區域平衡，美中台三地都會進行擴充，但投資重心仍集中台灣，不過台積電將先進製程留台，卻得面對「缺水、缺電、缺工、缺人、缺地」五缺，將是極大考驗。

台積電打算擴大投資提高產能，滿足目前全球晶片嚴重短缺的窘境，雖然有不少分析師認為目前晶片缺貨原因，有絕大成分是因為客戶搶單、重複下單，未來勢必會進行庫存調整，但對照台積電決定取消明年價格折讓、持續擴建等動作，種種現象足以證明，到明年為止，搶晶片產能的情況仍會持續，台積電承諾再擴建安客戶的心。

台積電也以投資台灣為優先選擇，台積電目前以位處的竹科、中科及南科為三大生產重鎮，為了後續擴建，能買的土地幾乎全買滿，台積電也希望在竹南、桃園擴大後段封測產能，才能與現有產線接軌，提供從晶片設計、製造到後段封測一手包的整體服務。

但台積電在用地取得、購買綠電，以及後續建廠工人、招募人才，甚至用水等議題上，已逐漸面臨政府資源分配不公的聲浪，尤其近期水情吃緊，甚至傳出台積電要去宜蘭等傳聞，儘管與事實不符，但都反映台積電面臨「五缺」的問題愈來愈嚴重。

台積電砸千億美元容易，但如何在台擴建將是嚴厲的考驗。不過，因應地緣政治，各國競相以扶植當地晶圓製造，台積電在美國亞利桑那州新廠及大陸南京廠，或許可能是未來在台擴建遭遇阻力時，成為另有退路又能平衡區域的活棋。

台積電 投資 晶片

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