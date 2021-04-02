我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 37人無生命跡象

俄州副州長堅稱「武漢病毒」 亞裔居民寫信抗議

市場需求強勁 台積電3年砸千億美元 美中台三地擴廠

記者簡永祥／台北2日電
台積電總裁魏哲家在近日給客戶的信中透露，台積電將啟動3年1000億美元大投資。(本報資料照片)
台積電總裁魏哲家在近日給客戶的信中透露，台積電將啟動3年1000億美元大投資。(本報資料照片)

全球半導體市場需求強勁，晶圓代工廠台積電總裁魏哲家在近日給客戶的信中透露，台積電決定啟動3年斥資1000億美元（約2.85兆元台幣）大投資， 搶占5G、AI人工智慧及數位轉型相關應用晶片的大商機。

這也是台積電繼今年首季法說會中釋出今年資本支出高達250億美元至280億美元、創歷年最大資本支出後，昨天又證實後續兩年，即2022及2023年會維持高資本支出，合計今年起至2023年，將斥資1000億美元擴建產能與興建新廠。

台積電供應鏈透露，魏哲家是在向客戶通知取消明年業務相關折扣優惠時，也提到台積電在產能布建最新規畫，等於向IC設計業者宣示，未來三年會持續擴建，以滿足客戶投片需求，但也透露目前訂單需求真的「非常、非常」強勁。

台積電昨未回應取消價格折讓訊息，但證實公司正進入一個成長幅度更高的期間，預計未來幾年5G和高效能運算（HPC）的產業大趨勢，將驅動對台積電半導體技術的強勁需求。

台積電表示，未來3年的1000億美元投資，將用來提高產能，全面推進先進製程與研發技術；除將建立新的晶圓廠，並擴大現有晶圓廠的領先技術和特殊技術；同時開始雇用數以千計員工，並購買了土地和設備等。其中也包括美國亞利桑那州的12吋新廠擴建，也不排除南京廠後續產能增加，但相當高的比重會在台灣。

依台積電今年提出250億美元到280億美元規畫，其中八成用於先進製程投資、一成用於特殊製程，另一成用於先進封裝，一般預料，台積電未來2年也可依循此模式，重點用於3奈米、2奈米，甚至1奈米技術開發及產能布建。

目前全球晶片缺貨主要集中在成熟製程，不少IC設計業者疾呼台積電應擴大在成熟製程的投資，未來台積電是否會適度提高28奈米到65奈米製程的產能布建，預料在4月15日法說會中將是各界關注焦點。

台積電 投資 晶片

上一則

台鐵太魯閣號出軌36死 蘇貞昌：致上最大歉意

下一則

有資安疑慮 台公部門禁陸製無人機 勘查回歸人工

延伸閱讀

無懼初領失業救濟金人數增加 標普500指數突破4,000點

無懼初領失業救濟金人數增加 標普500指數突破4,000點
晶片短缺 中國今年汽車產銷料「前緊後鬆」

晶片短缺 中國今年汽車產銷料「前緊後鬆」
小摩：英特爾挑戰台積 邏輯錯誤

小摩：英特爾挑戰台積 邏輯錯誤
晶圓代工很賺錢？外資喊英特爾錯了 持續加碼台積電

晶圓代工很賺錢？外資喊英特爾錯了 持續加碼台積電

熱門新聞

台鐵408次太魯閣上午驚傳意外，乘客紛紛走避。（圖：讀者提供）

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象

2021-04-02 01:08
長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。美聯社

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

2021-03-27 07:31
數艘拖船28日試圖讓長賜號脫淺。（歐新社）

長賜號擱淺第6天 長榮回應了

2021-03-28 10:37
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

2021-03-28 13:05
國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

2021-03-26 13:44

影／台船最近不聽話？高雄百萬新船下水 傾斜險沉

2021-03-27 20:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象
「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額