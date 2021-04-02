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國際影音平台公視出局 文化部長李永得：我受傷很重

記者陳宛茜／台北2日電
國際影音平台計畫一波三折，公視出局後，可望由中央社接手。（記者許正宏／攝影）
國際影音平台計畫一波三折，公視出局後，可望由中央社接手。（記者許正宏／攝影）

國際影音平台計畫一波三折，文化部原以限制性招標邀公視獨家投標，但公視未根據標規設置獨立組織，上周審查會遭否決，中央社接手呼聲高。文化部長李永得昨證實，公視已無法再補件，國際影音平台計畫必須重啟，預計6月前找到執行團隊，他更發豪語，如果國際影音平台8月未開播，「我提頭來見」。

公視出局後，造成國際影音平台意外流標。李永得昨出席立法院專案報告時指出，公視在書面審查就沒通過，他也感到意外，「我受傷很重」。他指出，後續有三方法決定營運團隊，一、限制性招標，只能找一家，但依法不能再邀公視投標；二、不排除文化部成立基金會；三、公開招標，公視仍有機會參加。李永得說，他會用最快速度決定採行何種方式。

中央社執行的國際影音平台前導計畫前天截止，列席專案報告的中央社長張瑞昌向立委示範已完成的影片。張瑞昌說，中央社若要參加招標，必須先報請董事會通過，預計一個月內召開董事會討論。李永得允諾，若中央社董事會通過，將以限制性招標邀中央社獨家投標。

民進黨立委高嘉瑜說，公視不把招標當一回事，對文化部是一種汙辱；國民黨立委李貴敏形容公視是「技術性自殺」。至於公視是否還有意願參加國際影音平台招標，列席專案報告的公視代理總經理徐秋華大聲回覆「當然有」，公視會做得更好。不過，李永得說，此案是用最高規格招標，根據招標法規定，公視已無法修正補件。

民進黨立委吳思瑤說，國際影音平台政策從公視、中央社又回到限制性招標找公視，現在又要另覓國家隊，一直在轉彎，這些紛擾會讓民眾對國家重要政策的印象不好。李永得說，影音平台政策「沒有轉來轉去」，但的確對他造成很大的難題和困擾，正在積極解決中。國際影音平台若未在8月1日前開播，就是他的能力不夠，「我保證下台一鞠躬」。

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