台鐵最美區間車首航 客讚：搭過最好火車

被喻為台鐵「史上最美區間車」EMU900型空調通勤電聯車，1日在基隆車站舉辦首航儀式。(圖：台鐵局提供、攝影師林佳燕)

台鐵「史上最美區間車」ＥＭＵ900型電聯車，昨天在基隆車站舉行首航典禮，蔡英文 總統宣告投入營運車隊。清明連假4日、5日，每天固定兩班來回樹林至花蓮的區間快，6日起投入基隆到苗栗間行駛。搶先搭乘首航列車的旅客大讚，這是自己搭過最好火車。

台鐵代理局長祁文中表示，新區間車前年決標，共253億，由韓國現代樂鐵公司打造，每列車10輛編組，現行台鐵列車僅8輛編組，可提升四成運量。去年10月先有2列共20輛抵台，其餘500輛將分在2023年前完成交車。

基隆市長林右昌說，新車對基隆鄉親來講是很重要通勤工具，因為平常最困擾是尖峰時段運能跟運量，對目前通勤族來講是佳音。

蔡英文總統表示，昨天是台鐵10年購車計畫展 現成果第一步，ＥＭＵ3000型共600輛城際列車也將交車。未來不管長程或短程台鐵都會有新車提供服務。希望台鐵硬體升級發揮團隊精神，在列車的駕駛、保養、車輛調度，以及旅客服務等方面，展現出最高度的專業。

台鐵說，新車特別加長椅背，對於需要座位休息的人來說，能有效減少頸部的負擔；同時座椅首次使用類似馬卡龍配色的粉色系，有溫暖、放鬆的舒適感。

昨上午8點起開賣紀念套票，僅限量500套，現場數百鐵道迷排隊搶票，有人前兩天就來排搶得頭香，開賣前有人以東西占位，一度引發爭議，警力到場戒護。