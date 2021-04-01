我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登新書 承認出軌大嫂 妻發現後罵他「變態」

加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

AZ疫苗4•6起 開放3大族群接種 注射點增至103家

記者楊雅棠、邱宜君╱台北1日電
台灣AZ疫苗開打一周，僅1萬2605名醫護人員接種，不如預期。（記者楊雅棠／攝影）
台灣AZ疫苗開打一周，僅1萬2605名醫護人員接種，不如預期。（記者楊雅棠／攝影）

台灣上周開打AZ疫苗，僅1萬2605名醫護人員接種，不如預期。中央流行疫情指揮中心昨宣布，自4月6日起擴大接種對象至執業登記醫事人員、醫療院所非醫事人員、集中檢疫所人員等接種，人數約43萬人，接種地點則從87家增至103家。

僅開打一周就開放下一階段對象，指揮官陳時中解釋，「物盡其用，才不會浪費」。此外，將在擴大接種後的10天內，決定是否開放第二順位接種對象。

指揮中心發言人莊人祥分析Taiwan V-Watch回報系統數據，目前施打後有6528人回報身體狀況，疼痛和疲倦為最常見症狀。值得重視的是，8%、近一成接種者回報前兩天因身體不舒服而無法工作，需請病假，3%甚至就醫或尋求醫療協助。

在不良事件通報方面，昨新增10件疫苗接種後不良事件，一件為其他疑似嚴重不良事件，接種後出現喘、頭暈、胸悶等症狀而就醫住院，目前狀況改善；另九件為非嚴重不良事件，症狀為發燒、肌肉痛、四肢痠痛、頭痛、注射部位紅腫痛及畏寒等。

另外，陳時中昨於立法院表示，採購國產疫苗已進入細節，近日將簽約。國內上半年疫情控制，靠的是國外疫苗，下半年就須依靠國產疫苗，國產疫苗正在第二期人體臨床試驗中，順利的話可在6、7月開打。

陳時中說，向COVAX購買的AZ疫苗應於5月底抵台，自行採購的AZ疫苗四到6月間交貨，總計到貨100萬劑，另莫德納疫苗在6月底前陸續到貨。

疫苗 陳時中 疫情

上一則

黑白集／NCC自摸胡 不自覺難堪？

下一則

台帛泡泡吹不動賣壓沉重 業者：與團費貴防檢疫嚴有關

延伸閱讀

台灣AZ疫苗4/6起 開放3大族群接種

台灣AZ疫苗4/6起 開放3大族群接種
AZ疫苗接種破萬 專家：4月國門恐難開

AZ疫苗接種破萬 專家：4月國門恐難開
小三通重啟？ 陳時中：樂觀其成 陸委會：評估中

小三通重啟？ 陳時中：樂觀其成 陸委會：評估中
新聞評論／政治非政治 不能全憑陳時中一張嘴

新聞評論／政治非政治 不能全憑陳時中一張嘴

熱門新聞

長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。美聯社

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

2021-03-27 07:31
數艘拖船28日試圖讓長賜號脫淺。（歐新社）

長賜號擱淺第6天 長榮回應了

2021-03-28 10:37
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

2021-03-28 13:05
國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

2021-03-26 13:44
AZ疫苗正式開打第三天，已有護理師出現嚴重過敏反應，送至加護病房。記者楊雅棠／攝影

台灣1名醫護師接種AZ疫苗 急性過敏送加護

2021-03-24 15:29

影／台船最近不聽話？高雄百萬新船下水 傾斜險沉

2021-03-27 20:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母
槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌

槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌
直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫