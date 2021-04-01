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台帛泡泡吹不動賣壓沉重 業者：與團費貴防檢疫嚴有關

台灣新聞組╱台北1日電
台帛旅遊泡泡4月1日啟航，但旅行社透露，只有首發團爆滿，後續梯次買氣不到五成，賣壓沉重。（記者胡經周／攝影）
台帛旅遊泡泡4月1日啟航，但旅行社透露，只有首發團爆滿，後續梯次買氣不到五成，賣壓沉重。（記者胡經周／攝影）

台帛旅遊泡泡首發團今天下午起飛，但一早就要報到、採檢，估有百名旅客「吹泡泡」。但除了首發團賣相佳，後續欲振乏力，擁有最多席位的雄獅旅行社坦言，後面梯次慘賣不到五成，其他旅行社甚至不到三成。業指直說，與團費貴和防檢疫措施麻煩等四大因素有關，甚至直言最後恐淪為「吹不動的旅遊泡泡」？

影音來源：聯合影音網

台帛旅遊泡泡初期以華航執飛，每周兩班，雄獅、鳳凰、KKday、大榮、巨大、五福為首波旅行社名單，每班限制110名旅客。

雄獅說，後面梯次顯現沉重賣壓，價格過高、管制過嚴（前期驗證資料、檢疫、加強版自主隔離）、太過倉促、屬海島自由行市場都是影響因素。業內人士也說，其他旅行社甚至賣不到三成，還有旅行社第二班就派自己的員工、或親友去。

以首發團來說，團費落在7萬5000元台幣（約2774美元）到9萬5000元台幣（約3336美元），是以往團費的兩倍。旅行業者表示，團費翻漲與機票有關，在搭乘總量限制下，為了打平成本，只好調高票價；此外，帛琉相關業者以防疫之名，不斷抬高價格，像船價就是其中之一。

為了刺激買氣，已有旅行社打造近4萬元台幣的「親民版行程」。但降價求售後，後續梯次目前仍賣相不佳，顯示團費因素外，關鍵可能還包括相關採檢、加強自主管理等防檢疫有關。

帛琉旅遊業者則批評，景點限制太多，本周一可去的景點才大致定案，搭船都要戴口罩，讓旅遊泡泡剛開放就很不樂觀。若沒法團團滿，兩周後旅行社可能都賠了破百萬台幣，恐會出現「退出潮」。

帛琉觀光局昨緊急宣布觀光潛點全面開放旅客參訪。帛琉總統惠恕仁昨澄清，可能是溝通出問題，絕無任何限制，所有在新冠肺炎前開放的景點仍會開放，僅需團進團出，希望台灣旅客不要有顧慮，要玩的開心。一名今天將前往帛琉的旅客說，團費真的過高，但還是很興奮，畢竟一年沒出國。

至於惠恕仁昨先後參訪台南、高雄、屏東等地。惠恕仁還邀愛潛水的高雄市長陳其邁到帛琉潛水，陳其邁也提出締結姊妹市邀約，惠恕仁表示樂見其成。

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