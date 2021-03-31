AZ疫苗接種破萬 專家：4月國門恐難開

流感季已進入尾聲，3月中仍可見北市衛生局委託醫院於捷運站設置「免費施打流感疫苗」的催打攤位。（記者楊雅棠／攝影）

台灣 AZ疫苗3月22日開打，到昨天接種數終於破萬；疫苗接種速度緩慢，專家憂心半年內覆蓋率無法達到九成，衛福部長陳時中期盼最快4月開國門恐有一定難度。而本季流感疫苗 也打不完，地方衛生單位還在催打，在捷運 站內「拉客」。

因歐美陸續出現血栓事件及保護力不如其他疫苗，導致AZ疫苗「打氣」低迷。台大兒童醫院院長黃立民表示，新冠疫苗接種速度太慢，會導致台灣疫苗施打覆蓋率低，推估半年內疫苗覆蓋率無法達到九成。他說，疫苗開打後，得面對各國邊境開放，若不加速施打，未來台灣人想入境他國將面臨檢查次數、隔離天數都比他國民眾多的情形，不利於經貿競爭。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥日前表示，下批AZ疫苗預計5月到貨。等待國際疫苗的過程中，國產疫苗也有進度，高端疫苗宣布完成二期臨床試驗，有3752名受試者完成第一劑施打，已達衛福部收案要求，力拚4月打完第二劑，並於6月向衛福部申請緊急使用授權（EUA）。

對外界質疑台灣疫苗未完成第三期臨床試驗，恐無法獲得國際認證。高端執行副總李思賢表示，高端仍先以完成台灣緊急授權為首要目標，未來是否做臨床三期取得藥證，還在與台灣法規單位討論。高端目前持續研發新疫苗，考量變種病毒恐為常態，不排除採補打第三劑，增加人體內的中和抗體濃度因應。

根據指揮中心統計，AZ疫苗昨累積接種人數為1萬891人，不良事件反應通報41件，包括昨增10件非嚴重事件，主要為發燒、肌肉痛、頭痛、四肢痠痛、頭痛、畏寒。

此外，本季流感季碰上新冠疫情，初期打氣創史上新高，短短10天即施打273萬多劑，疫苗使用率瞬間達到四成五，後續還加碼採購，前後累計採購多達645萬劑，但打氣後繼無力，如今流感流行季都要結束，地方衛生單位還在催打，在捷運站內「拉客」、把接種站拉進看守所，甚至辦起「抽獎催打」。

本月中旬記者直擊，台北捷運站內不斷有大聲公重複播放「免費施打流感疫苗」，只見穿著醫護人員、志工不停在現場穿梭「拉客」，強調沒打過都可以打，如同叫賣般不斷「催打」。不只台北市，各地衛生局也坦言，近期正在「清庫存」。