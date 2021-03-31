林口長庚蟬聯最賺錢醫院 亞東醫院虧最多

衛福部健保署公布2019年223家院所財報，林口長庚醫院蟬聯最賺錢醫院。（記者陳夢茹攝影）

衛福部健保 署昨公布2019年領取健保費 2億元(台幣，下同，約695萬美元)以上、223家院所財報，林口長庚醫院蟬聯最賺錢醫院，但林口長庚醫務本業短絀5億6000多萬，靠股利78億轉虧為盈。另有29家醫院虧損，以亞東醫院整體短絀4億3000多萬居冠，是該院近3年首度轉盈為虧，虧損主因據了解是被健保署「攤扣」高達5億1000多萬所致。

2019年醫院整體財報前十大中，有四家屬於長庚體系，林口長庚結餘72.22億元位居第一，其次為高雄長庚59.81億元、台大醫院24.46億元、桃園長庚21.49億元、中國 醫藥大學附設醫院19.75億元、基隆長庚16.73億元、台北榮總13.56億元、高雄醫學大學附設醫院8.49億元、台中榮總7.42億元、彰化基督教醫院7.26億元。

健保署醫務管理組專門委員劉林義說，223家院所共領取健保4438億元，占該年總額6成6。醫務收益來自健保和自費醫療，非醫務收益則來自股利、停車場、美食街等，有167家光靠醫務就有結餘，加上非醫務收益而有盈餘的家數達194家，但虧損有29家。

亞東醫院說，2019年健保署北台北業務組改變分區總額內控機制的計算公式，亞東就醫人數成長，但放進北區就醫人數大餅中，就醫人數不突出，最後攤扣高達5億1300多萬，以致財報虧損。

台北市醫師職業工會秘書長廖郁雯說，應公布的是各院盈餘分配與攤扣金額。醫院盈餘再多，分配方式不受監督，基層無法受惠；北市聯醫2019年就是以被健保攤扣太多為由，大幅縮減獎勵金。

醫改會執行長林雅惠也說，主管機關有責任監督院所盈餘分配，關鍵資訊是有多少盈餘真正用於提高薪資、改善執業環境，她呼籲醫療法修法，規定醫療院所整體盈餘達一定金額需按比例提撥用於改善人力。