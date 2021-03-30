新聞評論／藻礁公投 不容任何一方打假球

70餘萬份珍愛藻礁公投連署書日前送入中選會。（記者陳正興／攝影）

「珍愛藻礁公投 」成案，除影響中油第三天然氣接收站工程，也衝擊蔡總統的能源轉型政策。連日來，政府企圖透過各種手段動搖護礁環團意志，並動員親綠學者護航。30日在中興大學舉行的溝通座談，由農委會主委陳吉仲一手主導，即遭環團批評「親綠色彩」太重；而藻礁聯盟領銜人潘忠政將與陳吉仲會面，也遭質疑是否打假球玩弄公投。

這兩場以「溝通」為名的座談和會晤，其實是去年蔡政府跳票的溝通平台「狗尾續貂」，來得太遲，如今已加入了70萬連署公民的意志，絕非環團可以擅自撤回或妥協。

整個過程，最突兀的是陳吉仲的角色，他是以什麼身分介入藻礁協調？藻礁過去屬於農委會業務範圍，但「海洋委員會」成立之後，藻礁業務已移交給海委會，非農委會管轄。若論環境保護，藻礁是環保署的業務範圍；若論劃設藻礁保護區，則應由地方政府桃園市主管。在這種情況下，陳吉仲究竟有何資格主導藻礁公投議題的溝通？何況，以其處理農業事務的斑斑紀錄，面對萊豬進口是一味擁護開放美豬，面對缺水問題則一味強迫農民休耕，他何時堅定維護過弱勢農民的權益？

唯一可解釋的理由是，陳吉仲利用的是他入閣前的社運角色，以自己的「前身」和環團人士套交情，要對他們動之以情施壓。這樣的「變身術」，其實更凸顯了蔡政府的矛盾：執政者就要接受在野和民間的監督與檢驗，否則即失去民主制衡的作用。像陳吉仲這樣因「功在民進黨 」而入朝為官，主管農業卻不能造福農民，還想撈過界利用學界和環團的力量幫民進黨粉飾太平。他個人到底有什麼真正的理想和追求？

在中興大學舉辦的溝通座談，就是由陳吉仲在他原來任教的大學推動，並和曾與他一起發起「反國光石化」的莊秉潔教授主導。檢視相關參與學者的名單，環團人士直批：「親綠色彩濃厚」。以過去民進黨的社運參與，確和許多環團或社運團體建立了緊密的互動，因而把這樣的聲援關係看成理所當然。但如果社運團體變質為政治上的「挺綠」、「親綠」，從而忘卻關懷弱勢、追求公平正義的初衷，那等於使自己淪為政治附庸，失去了主體性。試想，10年前陳吉仲和莊秉潔反馬政府的國光石化案，為的是保護芳苑濕地及白海豚；而今他們卻全力替蔡政府的中油三接護航，卻不惜犧牲千年藻礁海岸，這難道不自覺矛盾與雙標？

再說，環保人士若為了特定利益或特定人情而淪為政治的附庸，等於背叛社會運動，也塗銷了自己的正當性。對陳吉仲而言，他已無多少聲譽值得顧惜，只能繼續隨波逐流。但對於其他仍置身學界的人士而言，則應在政治強流中把持自己的專業良知，切勿步上詹順貴等人損失形象還被倒打一耙的後塵。同樣的道理，也要提醒藻礁聯盟的潘忠政等諸君子：公投走到今天的門檻，已經容不得誰被政治摸頭、誰能代表和政府談判妥協；走錯一步，便遺臭萬年。

如今，藻礁只能交由公投解決，不容任何一方打假球！