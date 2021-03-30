人才難留 9成台大訪問生「快閃」 教團：就業環境不好

台大等多校前年底開設相關專案，開放留學海外的台生返台擔任訪問生，但高達九成台大訪問生「快閃」，一學期後就回原就讀學校。(本報資料照片)

反送中 運動衝擊香港，加上新冠肺炎疫情 肆虐全球，台大等多校前年底開設相關專案，開放留學海外的台生返國擔任訪問生，甚至盼能進一步入學籍，但高達九成台大訪問生「快閃」，暫時返台「避難」一學期後就回原就讀學校，留不住人才。

香港2019年底陷反送中運動風波，許多頂大開放赴港台生返國擔任訪問生。去年受疫情影響，台大第一學期開辦「新冠協力專案」，清華大學「為公書院」也設專案，開放在國外讀大學的台生回台擔任訪問生，吸引不少柏克萊大學、東京大學等名校台生返國。

不過，台大國際處統計，204人錄取新冠協力專案，經過一學期只剩82人留在台大，等於流失六成學生；該校另招收562名赴港台生，因反送中衝突趨緩，甚至全數返港。總計兩項針對海外台生的專案，共有九成海外台生「快閃」。

清大教務處也統計，為公書院吸引70人就讀，這學期剩55人，也有逾兩成訪問生已離開清大。

儘管如此，頂大仍正面看待。台大國際長袁孝維說，相關專案還是能讓更多優秀生認識台灣 ，未來若打算升讀研究所，有機會把台灣的大學納入考量，長期仍是利多。清大教務長焦傳金說，校方收到很多家長回饋，感謝此專案讓孩子在疫情相對安全環境學習。

高教工會組織部主任林柏儀分析，台灣青年就業環境仍存低薪等問題，讓不少學生先出國留學卡位，以利日後接軌當地職場。疫情終會落幕，且開始有疫苗，留學生較難因「環境安全」因素決定返台發展。

就讀加拿大多倫多大學吳姓學生說，多倫多大學去年3月封校，她未休學，返台後在爸媽鼓勵下，從台北搬到清大就學，但待加國解封，她還是會返回加拿大完成學業。不過她也說，加拿大多為400人以上大班課程，回台「終於能和大學教授近距離互動」。