澳洲失聯瀕危黦鷸 求助台灣協尋…台南現蹤

澳洲昆士蘭大學研究團隊請台灣鳥友協助確認繫放的黦鷸是否平安，台南野鳥學會鳥友李正峰28日下午在學甲濕地附近發現蹤跡並拍下照片。（圖：台南市野鳥學會提供）

澳洲 昆士蘭大學研究團隊繫放一隻瀕危水鳥－黦鷸22日抵達台灣 ，澳洲團隊請台灣鳥友協助確認是否平安，台南野鳥學會鳥友李正峰28日下午在學甲濕地附近發現蹤跡並拍下照片。

中央社報導，參與澳洲昆士蘭大學研究團隊的行政院農業委員會特有生物研究保育中心助理研究員林大利表示，這隻黦鷸背有衛星發報器（右腳繫有綠足旗AAD），從發報器訊號得知牠從澳洲飛了6000多公里，於22日抵達台灣，第一站在高雄市路竹，後來到台南學甲濕地、急水溪附近滯留。

林大利指出，根據接收到的發報器訊息顯示，這隻黦鷸還沒有離開，仍在台南學甲濕地、急水溪一帶活動，澳洲團隊透過臉書 （Facebook）發布訊息，希望台灣鳥友協尋，確認這隻繫放的黦鷸是否平安。

許多鳥友得知協尋的訊息後，前往學甲濕地與急水溪河床附近守候，但都沒有發現，直到李正鋒28日下午5時許在學甲濕地附近的一處堤防附近目擊，並成功拍下幾張照片，消息透過李正峰與台南市野鳥學會的臉書傳開，讓許多鳥友感到高興。

李正峰表示，他在學甲濕地拿著雙筒望遠鏡遠遠看到一隻符合特徵的鳥，仔細一看果然腳上繫有綠足旗，趕緊回車上拿出相機及望遠鏡頭，趕到現場成功拍到幾張照片，這隻黦鷸警覺性非常高，發現遠處似乎有動靜，就拍拍翅膀飛離現場，希望透過這次捕捉到的畫面向澳洲研究團隊報平安。