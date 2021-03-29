房地合一2.0闖關 在野黨爭納囤房稅

立法院財政委員會29日審查房地合一2.0修法草案，以遏止房市短期交易炒作，力拚本會期三讀通過。（記者侯永全／攝影）

房市329檔期登場，立法院財政委員會恰巧排定今日審查《所得稅法》修正草案，力拚初審通過房地合一2.0，以重稅打擊短期交易的重手「迎接」329檔期。今天審查預料將聚焦兩重點，一是取得時間回溯與否，以及預售屋納入房地合一後，持有期間是否與成屋分開計算。

本周輪值排審法案的國民黨 籍召委曾銘宗表示，審查時仍會力爭納入囤房稅，以及課稅範圍應溯及2016年。民進黨 團書記長羅致政說，黨團還沒有黨版，但會以行政院的版本為基礎做討論。

在取得時間回溯方面，經過這段時間凝聚共識，多數立委都已表態支持院版回溯至2016年取得案件，爭議不大；至於預售屋課稅方式，部分立委及學者專家認為，預售屋交屋為成屋後，持有時間歸零是否合理，財政部 應再斟酌。

財政部表示，因應近期房地產市場升溫，部分地區不當炒作，因而祭出房地合一修法，共有四大重點。首先是延長短期交易時間，兩年內出售就要適用45%稅率，逾兩年、未逾5年適用35%稅率；其次是將營利事業納入房地合一差別稅率，比照個人最高課45%；第3是納入預售屋及特定股權交易，也要適用房地合一稅；最後則是修正房地合一成本計算中的土地漲價總數額減除規定，防堵避稅行為。

上周財委會接連安排財政部業務報告及修法公聽會，經過討論聚焦，無論是學界或財委會立委，多數認同院版回溯持有時間，可兼具打炒房效果及稽徵成本。

因預售屋炒作現象嚴重，院版草案將預售屋納此次修法課徵範圍。學者質疑，預售屋可主張的權利與成屋不全然相同，在課稅義務是否應負擔同樣的重稅；過去視為權利移轉如今卻視為房地移轉，法理上有矛盾。對於預售屋持有時間與成屋分開計算，重稅閉鎖期長達近8年，也有部分立委提出疑慮。

國民黨立委費鴻泰說，財政部原本推動房地合一稅2.0版、囤房稅，但受到民進黨派系影響，臨時縮手為德不卒，只做一半。曾銘宗說，要落實居住正義，除了房地合一稅之外，囤房稅是最重要的配套，相關細節可在審查時進一步討論。其次，院版房地合一稅課稅範圍未能溯及到2016年起，打炒房的措施只是做半套。

民眾黨立委蔡壁如說，民眾黨原版本是回溯到2到3年，對行政院拉到5年、稅率45％，基本上同意，但長期打房還是要實施囤房稅，因建商可能自己買來買去，預售屋出來後，再叫他的下包去買、去脫手，短期也許可以抑制，長期打房還是要囤房稅。