「妳革妳的命，我盡我的忠」王靖國被俘不降 72年後入祀忠烈祠

太原守備司令王靖國，死守太原六個多月，面對女兒勸降也不為所動。（圖：王壽來提供）

過去只有戰死才能入祀忠烈祠，蔡政府打破陳規，被俘的殉職將領可入祀忠烈祠。陸軍司令陳寶餘上將26日在忠烈祠主持「忠烈將士故王靖國中將入祀典禮」。王靖國在戡亂時期與共軍 作戰被俘殉職，是蔡英文 總統任內第6名被俘殉職，入祀忠烈祠的將領。

台北中國 時報報導，6名不願降共而殉職的將領，包括在2018年入祠的趙仲容少將、康法如少將；2019年入祠的溫其亮中將、李民彝少將、李岐鳴少將，及今年的王靖國中將。

報導指出，王靖國遺族對被俘的殉職將領可入祀忠烈祠表示肯定與感謝。軍方表示，這些被俘殉職將領的忠烈事蹟，一經調查屬實簽報，總統府很快就核定。

根據中國大陸2009年所攝製的紀錄片「決戰太原」，太原之役是國共內戰中，歷時最長、戰鬥最激烈、付出代價最大的攻堅之戰。

本報系聯合報報導，王靖國之子王壽來表示，時任太原守備司令的王靖國率十萬大軍守城，被30萬共軍包圍。他死守太原六個多月，1949年4月24日太原城破淪陷，王靖國被俘，兩年後病死於中共獄中。王壽來迄今找不到父親的墓地墓碑。

王壽來表示，父親跟傅作義是結拜兄弟，傅作義守北平時被勸降成功，王靖國卻至死不降，曾對勸降的女兒王瑞書說：「妳革妳的命，我盡我的忠。」

太原城破之前，「山西王」閻錫山收到守城者電報，電文中有一句「同仁五百，成仁火中」。閻錫山依此編寫了「太原五百完人」名單，國民政府來台後在劍潭山麓建立「太原五百完人」紀念建築群，其事蹟編入國小教科書。但兩岸恢復交流後，發現五百完人名單中的烈士並非全部殉城、其事蹟也出現多種版本。