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黑白配 黑面琵鷺、白琵鷺 共巢育雛

記者徐如宜／高雄28日電
生態攝影師黃志煌在高雄鳳凰山區，拍到烏頭翁與白頭翁同框。(圖：黃志煌提供)
生態攝影師黃志煌在高雄鳳凰山區，拍到烏頭翁與白頭翁同框。(圖：黃志煌提供)

「烏頭翁」是台灣特有種鳥類，原本與留鳥「白頭翁」棲地涇渭分明；過半族群會來台度冬的黑面琵鷺，因與「白琵鷺」的遷徙路線不同，彼此也不太往來，但在生態攝影師的鏡頭下，卻出現烏頭翁與白頭翁嬉戲、黑面琵鷺與疑似混種白琵鷺共巢育雛的罕見畫面，證明生態界的「黑白配」也非不可能，物種自有生存之道。

生態攝影師黃志煌2月在高雄鳳凰山區拍到兩隻烏頭翁與白頭翁在木棉樹上嬉戲，引發網友熱烈討論這黑與白的相遇，到底是越域、迷途、還是真愛？

烏頭翁是台東縣縣鳥，老一輩都知道牠們是在楓港以南和花東一帶，白頭翁則在北部及西部，原本的楚河漢界已被打破。高雄市野鳥學會總幹事林昆海也觀察到兩種鳥的雜交現象。

台灣是黑面琵鷺最主要的度冬地，最近又可看到繁殖羽成的牠們準備北返。2019年的黑面琵鷺全球普查，有247隻黑面琵鷺在台灣度冬，占全球族群量的5成4。

高雄科技大學教授張順雄在茄萣溼地拍下黑面琵鷺和白琵鷺「同框」的和諧畫面，兩者是同為琵鷺屬的親戚，黑琵和白琵的臉明顯不一樣，但在群體中，要細細觀察才能分辨得出來。

他表示，白琵鷺主要棲息於歐亞大陸中緯度地區，度冬時會飛至西南亞、南歐與北非等地，全球數量多於黑面琵鷺，但由於台灣不在白琵鷺主要遷徙路徑上，因此記錄到的數量反而少於黑面琵鷺。

人稱「黑琵先生」的生態攝影家王徵吉，數度登上南韓無人島的黑琵繁殖地，拍到黑面琵鷺雌鳥與疑似雜交白琵鷺公鳥，一起在巢位育雛的珍貴畫面。他表示，當時巢裡的雛鳥特徵看起來是小黑琵，可能是母系基因較強；繫著「T69」腳環的黑面琵鷺，臉卻不是全黑的，推測也是與白琵鷺雜交的後代。

「黑琵先生」王徵吉在南韓無人島上，拍到黑面琵鷺雌鳥與疑似混種白琵鷺公鳥，一起共巢...
「黑琵先生」王徵吉在南韓無人島上，拍到黑面琵鷺雌鳥與疑似混種白琵鷺公鳥，一起共巢育雛。(圖：王徵吉提供)
繫著「T69」腳環的黑面琵鷺，臉不是全黑的，推測是與白琵鷺雜交的後代。(圖：王徵...
繫著「T69」腳環的黑面琵鷺，臉不是全黑的，推測是與白琵鷺雜交的後代。(圖：王徵吉提供)

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