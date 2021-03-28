邊境解封承認陸製疫苗 指揮中心：認可不代表要採購

圖為大陸國藥中生的新冠疫苗。（新華網）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中首度透露中國 大陸疫苗 可作為邊境 開放的認可疫苗之一，外界質疑此舉恐為大陸疫苗背書，行政院長蘇貞昌昨到新北板橋視察特專三用地受訪時表示，只要符合標準，不會因為政治而對大陸疫苗有任何排斥。指揮中心則強調，「認可不代表要採購」，認可大陸疫苗，是讓台商「擁有一條回家的路」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，邊境開放基調應該回歸科學面，未來將承認民眾在海外接種的任何廠牌疫苗，不管是打一針、打兩針，廠牌可能是中國大陸、俄羅斯，只要證明疫苗打進身體，就可入境，但入境後還要透過科學檢測驗證抗體濃度；而這套邊境檢疫程序，不會只針對大陸疫苗，也不會對大陸台商，全都「一體適用」。

至於邊境解封承認大陸疫苗，是否為大陸疫苗背書，未來透過修法引進大陸疫苗？羅一鈞表示，受到法規限制，台灣不採購中國大陸疫苗政策是不會改變的。認可與購買是兩件事，舉例來說，台商的小孩若在大陸接種陸製疫苗，回台後也會登錄接種紀錄，這並無衝突。

羅一鈞補充，目前專家討論入境後疫苗接種證明，可以比照商務人士第七天自費檢驗，且檢驗項目不只是PCR，還要檢驗中和抗體，而抗體檢驗仍有一些技術面問題需要討論，「有沒有足夠好的抗體檢驗工具，這是主要需要克服的難題。」

蘇貞昌表示，對任何疫苗都只有一個態度，就是維護台灣民眾健康，重點在於買得到、符合世界標準、能夠合法進口。中央也都有注意、關注中國大陸疫苗，只要符合這些標準，不會因為政治而有任何的排斥。