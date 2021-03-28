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「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

邊境解封承認陸製疫苗 指揮中心：認可不代表要採購

台灣新聞組／台北28日電
圖為大陸國藥中生的新冠疫苗。（新華網）
圖為大陸國藥中生的新冠疫苗。（新華網）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中首度透露中國大陸疫苗可作為邊境開放的認可疫苗之一，外界質疑此舉恐為大陸疫苗背書，行政院長蘇貞昌昨到新北板橋視察特專三用地受訪時表示，只要符合標準，不會因為政治而對大陸疫苗有任何排斥。指揮中心則強調，「認可不代表要採購」，認可大陸疫苗，是讓台商「擁有一條回家的路」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，邊境開放基調應該回歸科學面，未來將承認民眾在海外接種的任何廠牌疫苗，不管是打一針、打兩針，廠牌可能是中國大陸、俄羅斯，只要證明疫苗打進身體，就可入境，但入境後還要透過科學檢測驗證抗體濃度；而這套邊境檢疫程序，不會只針對大陸疫苗，也不會對大陸台商，全都「一體適用」。

至於邊境解封承認大陸疫苗，是否為大陸疫苗背書，未來透過修法引進大陸疫苗？羅一鈞表示，受到法規限制，台灣不採購中國大陸疫苗政策是不會改變的。認可與購買是兩件事，舉例來說，台商的小孩若在大陸接種陸製疫苗，回台後也會登錄接種紀錄，這並無衝突。

羅一鈞補充，目前專家討論入境後疫苗接種證明，可以比照商務人士第七天自費檢驗，且檢驗項目不只是PCR，還要檢驗中和抗體，而抗體檢驗仍有一些技術面問題需要討論，「有沒有足夠好的抗體檢驗工具，這是主要需要克服的難題。」

蘇貞昌表示，對任何疫苗都只有一個態度，就是維護台灣民眾健康，重點在於買得到、符合世界標準、能夠合法進口。中央也都有注意、關注中國大陸疫苗，只要符合這些標準，不會因為政治而有任何的排斥。

疫苗 邊境 中國

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