首周施打不到萬人…台灣疫苗接種慢 解封等明年春節

圖為台灣亞東醫院醫護人員在等待施打AZ疫苗。（本報資料照片）

台灣 AZ新冠疫苗 累積接種9232人、27例不良反應，首周施打人數不到1萬，國內醫師直呼「太慢了」，若無法兩周內施打5萬劑，很難趕在三個月效期內打完疫苗；此外，由於台灣取得疫苗速度慢，專家預估要達六成覆蓋率、免除入境居家檢疫，可能要等到明年春節。

本報系聯合報報導，振興醫院感染科主任李明政指出，開打首周接種速度偏慢，按此速度施打，目標6萬名醫護需耗費六周接種，直到4月底完成第一劑，再等待八周間隔期，多數人會在疫苗效期6月15日後，也就是疫苗過期，才能打第二劑；5萬人應該拚在兩周內打完，才能完全趕上疫苗效期施打兩劑。

台不良事件比率約0.3%

台灣接種後不良事件昨新增13件，其中四件為嚴重不良事件，醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前台灣不良事件比率約0.3%，與同樣接種AZ疫苗的南韓不良事件比率1.36%相比，目前台灣不良反應通報情形並未較多。

另據中國時報報導，隨著各國疫苗陸續開打，外界關心台灣未來的邊境 解封規畫。衛福部長陳時中表示，將推動兩階段邊境鬆綁措施，第一階段縮短打疫苗者檢疫天數，只要民眾打過疫苗，包含大陸疫苗，就可比照中低風險國家，縮短檢疫天數至七天，並搭配PCR、抗體檢測，通過就可放行。

第二階段則是台灣疫苗覆蓋率達六成就免除入境居家檢疫，但報導指出，國際疫苗進貨速度慢，首批與第二批間隔幾個月，來得晚，邊境解封就慢，估計得等到明年春節才能達到六成以上覆蓋率。

對於指揮中心的兩階段鬆綁，中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，過去台灣曾開放低風險或中低風險國家短期商務來台，以檢測縮短檢疫天數，第一階段推動起來應無問題。

至於第二階段，黃高彬說，以一劑保護力76％的AZ疫苗為例，100個人接種有76人有保護力、24人沒有保護力，國外超買是為預防這種萬一，學理來說六成覆蓋率不太夠，建議至少七、八成人打過再鬆綁，較不會有問題。