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納長照、論人計酬 陳時中：健保給付將有2大變革

記者李樹人、陳雨鑫／台北28日電
安寧病房一床難求，養護機構安寧照護如能納健保給付，可讓更多末期患者得以善終。（本報資料照片）
安寧病房一床難求，養護機構安寧照護如能納健保給付，可讓更多末期患者得以善終。（本報資料照片）

台灣健保給付制度將出現重大變革，衛福部長陳時中規畫兩大類全新給付改革：首先，健保給付不再局限於現行醫療院所，長照、安養機構等領域也能獲得給付；再者，健保往前延伸，擴及公共衛生、預防醫學等領域。陳時中強調，「健保是一種工具」，應該善用這個給付工具，促進民眾健康，從預防醫學著手，減少日後的醫療支出。

陳時中說，目前安寧療護給付規定嚴格，病人必須住院，如在長照養護機構，就不予給付，「這個觀念一定要改變。」未來給付要以「人」為主，而非限定在「場所」，這將有利於減少健保支出；依現行規定，想要獲得給付，病人就需住院，但住了院，就會用到健保資源，反而增加住院醫療成本。

未來提供安寧照護及特定醫療服務項目的長照機構、養護機構，也能獲得給付，患者不必轉至醫療院所，可以降低醫院的占床率，減少許多醫療支出。

對於「機構安寧」構想，民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，樂觀其成。她說，養護機構住民一旦病情突然惡化，需緊急搭車轉至醫院進行急救，光車資就是一筆開銷，患者本人及家屬更是疲累不堪；「機構安寧」如能上路，只要事先簽署緩和安寧條例，住民就能在機構獲得醫療協助，減輕痛苦。

此外，「機構安寧」應擴展至「機構醫療」，也就是把在宅醫療場景從家庭換至機構，舉例來說，養護機構的住民常因嗆咳、感染或插管而罹患肺炎，未來無須舟車勞頓至醫院就醫，由醫師至機構執行醫療行為，減輕患者及家屬負擔。

滕西華說，目前牙科、復健科、精神科等醫師可至養護機構執行醫療行為，但因健保給付不敷人力及交通成本，大部分醫師寧願在門診看病，也不想離開醫院至機構執醫；未來如能改變健保給付規定，並放寬科別，這對於機構住民來說，將是一大福音。

「健保給付還應往前延伸，從公衛預防醫學著手。」這是陳時中的第二項健保給付變革。他以治療胃潰瘍為例，目前以醫師開多少藥物來計算健保點數，因胃藥價格便宜，給付有限，常影響醫師用藥及治療行為。

臨床顯示，胃潰瘍、幽門桿菌感染，與胃癌息息相關，陳時中說，從公衛立場來看，如能治療這些腸胃疾病，就可有效降低胃癌風險，只要改變給付規格，朝向論人計酬，醫師就會積極協助患者，進而減少未來胃癌人數，省下日後龐大的醫療費用。

「改變給付規則，就能幫健保省錢。」陳時中強調，應將健保給付制度視為促進民眾健康的工具，民眾也能賺到健康，各單位不能站在本位思考，他將積極整合相關業務單位，串聯起來，一起努力。

前衛生署長楊志良說，島內現行健保只提供醫療，缺乏健康促進或預防等大健康觀念，陳時中欲推動「論人計酬」，值得讚許，這是世界趨勢，也是對的方向；期許陳能有決心、且有能力說服醫界，讓醫界適應一套全新的給付制度。

健保 陳時中 長照

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