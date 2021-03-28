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健保部分負擔漲定了 陳時中：讓民眾有感就好

記者李樹人、陳雨鑫╱台北28日電
健保部分負擔漲定了，衛福部長陳時中表示，調升幅度原則是「讓民眾有感覺就好」。（記者葉信菉╱攝影）
健保部分負擔漲定了，衛福部長陳時中表示，調升幅度原則是「讓民眾有感覺就好」。（記者葉信菉╱攝影）

討論多時的部分負擔漲定了。衛福部長陳時中接受本報系聯合報專訪時表示，各界代表均認為，應該調漲藥品及檢驗費用部分負擔，才能減少不必要的醫療浪費，抑制不當的醫療行為，連醫界代表也贊成，因此目前朝向「讓民眾有感覺就好」，不會漲太多。

                           

至於新制何時上路？陳時中說，「現在這個時間點不會」，正審視各種資料，選擇對弱勢影響最小方案。

陳時中直言，自己一向反對以經濟手段來限制民眾醫療行為，因此反對調漲藥品、檢驗等部分負擔，現在之所以贊成，原因在於這項改革對於解決健保困境，確實可發揮一點效果。

該如何調漲？陳時中說，「這就很為難」，每一個人都認為要漲，但漲到誰，誰就反對，因此新制上路前，須展開社會對話，達成一定共識。

陳時中提出三大原則，首先，擬定配套措施，排除弱勢族群，不要影響他們的就醫權益，雖然這麼做，不見得合理，但仍必須做這樣的選擇，顧及弱勢族群，不至於形成就醫障礙。

其次，希望調漲後，有助推動分級醫療，而不要妨礙分級醫療，例如，民眾至診所、地區醫院就醫，必須收取較多藥品部分負擔費用，醫學中心反而較低，這就會妨礙到分級醫療。   

 

最後則是調升幅度拿捏，原則是「讓民眾有感覺就好」，不會到「感覺太多」地步，範圍包括藥品、檢驗費用，均需調漲部分負擔，訂出上限。

陳時中 健保

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