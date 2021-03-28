2年5軍機失事折損12飛官 國防部：人為因素占65.9%

搜尋失蹤上尉飛官潘穎諄27日進入第六天，海陸兩棲偵蒐大隊乘橡皮艇到九棚村鼻頭礁礁岩區執行水下搜索，岸上官兵也持續搜尋。（記者潘欣中╱攝影）

國軍近兩年發生五起重大飛安事件，折損12條人命，尚有兩人待尋。國防部 明天向立法院提出的報告指出，相關飛行部隊未能汲取教訓，進而衍生憾事，國軍應確實檢討探究肇因，才能有效防患未然；飛行期間組員職責均依任務編組，不可依恃階級，在空中如任何一人察覺危安潛因，應立即停止課目。

國防部副部長張哲平明天在立法院提出九頁專案報告，首度公開國軍近兩年五件軍機失事肇因與調查進度。國防部說，參照「國家運輸安全調查委員會」統計，飛機失事肇因包含人因、機械、環境等三大面向，以人為因素占65.9%最高，人員訓練、督管、考核與飛安管理為國軍要求重點，亦為後續精進方向。

根據專案報告，去年1月UH-60M型機為人因與環境複合因素，在新北烘爐地山失事，8人殉職；7月OH-58D型機為機械因素，在新竹基地失事，兩人殉職；10月F-5E型機依目前所獲事證，研判為機械因素，在台東外海失事，造成一人殉職；11月F-16A型機於夜間花蓮外海失事，一人失蹤，肇因待查；今年3月22日兩架F-5E型機空中擦撞，於台東外海失事，造成一人失蹤、一人殉職，肇因待查。

報告也指出，飛行期間組員職責均依任務編組，不可依恃階級，在空中如任何一人察覺危安潛因，應立即提出並停止課目，塑造「相互提醒照顧，隊員即是親人」的文化。「飛安管理」不單純是飛行員或單位主官的責任，亦為每位空技勤同仁的責任，回顧歷年失事肇因，不外乎人因、機械、環境三大面向，皆可藉由精準確實的風險管理予以消弭，只要是人都有可能犯錯，但透過精實訓練、督導與考核，當可降低意外風險。

至於搜救F-5E上尉飛官潘穎諄昨進入第六天，仍無進展。前天傳出民間單位接收到疑似潘的定標器訊號，空軍電戰二中隊昨確定排除。

至於去年10月殉職飛官朱冠甍的忠骸今天移靈新店碧潭空軍烈士公墓，空軍人員及家屬將前往告慰。

國民黨 立委溫玉霞說，朱冠甍母親曾泣訴兒子說「早晚出事」，如今調查證明是「機械問題」，但報告對F5老舊及維修似乎避重就輕，化解不了對F5的飛安疑慮。

民進黨 立委趙天麟說，報告中寫進運安會特別有意義，過去軍方是調查主體，這次讓運安會的調查精神和技術融入，這是好事。