我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

2年5軍機失事折損12飛官 國防部：人為因素占65.9%

台灣新聞組╱台北28日電
搜尋失蹤上尉飛官潘穎諄27日進入第六天，海陸兩棲偵蒐大隊乘橡皮艇到九棚村鼻頭礁礁岩區執行水下搜索，岸上官兵也持續搜尋。（記者潘欣中╱攝影）
搜尋失蹤上尉飛官潘穎諄27日進入第六天，海陸兩棲偵蒐大隊乘橡皮艇到九棚村鼻頭礁礁岩區執行水下搜索，岸上官兵也持續搜尋。（記者潘欣中╱攝影）

國軍近兩年發生五起重大飛安事件，折損12條人命，尚有兩人待尋。國防部明天向立法院提出的報告指出，相關飛行部隊未能汲取教訓，進而衍生憾事，國軍應確實檢討探究肇因，才能有效防患未然；飛行期間組員職責均依任務編組，不可依恃階級，在空中如任何一人察覺危安潛因，應立即停止課目。

國防部副部長張哲平明天在立法院提出九頁專案報告，首度公開國軍近兩年五件軍機失事肇因與調查進度。國防部說，參照「國家運輸安全調查委員會」統計，飛機失事肇因包含人因、機械、環境等三大面向，以人為因素占65.9%最高，人員訓練、督管、考核與飛安管理為國軍要求重點，亦為後續精進方向。

根據專案報告，去年1月UH-60M型機為人因與環境複合因素，在新北烘爐地山失事，8人殉職；7月OH-58D型機為機械因素，在新竹基地失事，兩人殉職；10月F-5E型機依目前所獲事證，研判為機械因素，在台東外海失事，造成一人殉職；11月F-16A型機於夜間花蓮外海失事，一人失蹤，肇因待查；今年3月22日兩架F-5E型機空中擦撞，於台東外海失事，造成一人失蹤、一人殉職，肇因待查。

報告也指出，飛行期間組員職責均依任務編組，不可依恃階級，在空中如任何一人察覺危安潛因，應立即提出並停止課目，塑造「相互提醒照顧，隊員即是親人」的文化。「飛安管理」不單純是飛行員或單位主官的責任，亦為每位空技勤同仁的責任，回顧歷年失事肇因，不外乎人因、機械、環境三大面向，皆可藉由精準確實的風險管理予以消弭，只要是人都有可能犯錯，但透過精實訓練、督導與考核，當可降低意外風險。

至於搜救F-5E上尉飛官潘穎諄昨進入第六天，仍無進展。前天傳出民間單位接收到疑似潘的定標器訊號，空軍電戰二中隊昨確定排除。

至於去年10月殉職飛官朱冠甍的忠骸今天移靈新店碧潭空軍烈士公墓，空軍人員及家屬將前往告慰。

國民黨立委溫玉霞說，朱冠甍母親曾泣訴兒子說「早晚出事」，如今調查證明是「機械問題」，但報告對F5老舊及維修似乎避重就輕，化解不了對F5的飛安疑慮。

民進黨立委趙天麟說，報告中寫進運安會特別有意義，過去軍方是調查主體，這次讓運安會的調查精神和技術融入，這是好事。

國防部 國民黨 民進黨

上一則

高雄造價2億新船 剛下水就嚴重傾斜險翻覆

下一則

納長照、論人計酬 陳時中：健保給付將有2大變革

延伸閱讀

黑白集／飛官失事 綠又加工歷史記憶

黑白集／飛官失事 綠又加工歷史記憶
去年F-5E失事 空軍證實恐機械故障

去年F-5E失事 空軍證實恐機械故障
台空軍首度證實 F-5E朱冠甍殉職肇因：機械因素

台空軍首度證實 F-5E朱冠甍殉職肇因：機械因素
Ｆ-5E兩機擦撞傳「飛行違紀」論 空軍否認

Ｆ-5E兩機擦撞傳「飛行違紀」論 空軍否認

熱門新聞

長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。美聯社

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

2021-03-27 07:31
飛官羅尚樺不幸殉職。圖/取自空軍官校官網

台空軍2架F-5E擦撞墜海 2飛官1尋獲不治 1仍失聯

2021-03-22 05:45
失蹤飛官潘穎諄（右）去年閃婚，孩子才一個多月大。圖／取自潘穎諄臉書

台軍機擦撞墜海／2飛官新婚 潘穎諄「孩子等爸回家」

2021-03-22 16:54
國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

2021-03-26 13:44
AZ疫苗正式開打第三天，已有護理師出現嚴重過敏反應，送至加護病房。記者楊雅棠／攝影

台灣1名醫護師接種AZ疫苗 急性過敏送加護

2021-03-24 15:29
三軍總醫院骨科醫師花世源爆出外遇。(本報資料照片)

骨科名醫偷吃女醫產子 被控逼妻離婚棄財產

2021-03-20 02:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友
維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死
長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰
紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點
紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」

紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」