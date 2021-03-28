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國際氛圍已成… 網路平台為新聞付費 朝野籲立法

台灣新聞組╱台北28日電
包括紐西蘭等多國都已陸續立法，要求谷歌等平台付費給傳統媒體。（記者曾學仁╱攝影）
包括紐西蘭等多國都已陸續立法，要求谷歌等平台付費給傳統媒體。（記者曾學仁╱攝影）

跨國網路平台應否向新聞媒體付費，已在全球多國陸續立法並引發討論，朝野立委、學者和業界都呼籲政府介入，立委並點名公平會或將成立的數位發展部為主管機關並研議提出專法，政府高層昨表態，若要立相關法律，依行政院推出的第一階段組改中，在網際網路治理上，是規畫由國家通訊播委員會（NCC）負責管理。

民進黨立委劉世芳說，台灣前年的數位廣告金額谷歌拿走逾半，其中隱含不公平競爭、著作權、本土產業保護等議題，需政府介入監理。國民黨前立委許毓仁表示，使用者付費是合理方向，機制建立後可減少當前假新聞充斥問題。許毓仁說，國際氛圍已成，台灣沒理由不跟進。

另名要求政府效法澳洲立專法的民進黨立委管碧玲也表示，媒體與平台本來就互利互補，但平台壟斷廣告市場，造成部分媒體為提高能見度，走腥羶色內容，惡性循環對資訊環境造成傷害，給媒體生存空間，新聞才不會走偏鋒。

民眾黨立委高虹安說，政府應以澳洲的談判過程當借鏡，先針對全球狀態去思考，也要有市場統計數據，制定可有效執行、而不是象徵性的法律。

NCC表示，這議題屬於跨國界、跨部會、也跨產業範圍，NCC會積極參與。公平會副主委陳志民表示，公平會最近會召開座談會，如果要做，一定是跨部會，要先釐清目標是扶植產業？還是打破平台獨斷？澳洲的作法，看起來比較像是從產業面扶植角度。

政府高層表示，若要立相關法律，主管機關應該會在數位發展部和NCC之間做選擇；按照現行行政院推出的第一階段組改中，在網際網路治理上，規畫由NCC負責管理，研判媒體與平台議價相關立法可能由NCC主管，且適合在數位通訊傳播法中處理。

黨政人士也提醒，台灣若要針對這些平台業者，要求合理分潤，但包括臉書、谷歌等都沒有在台灣落戶、伺服器皆在境外，會不會最後就算完成立法，但在境外欠缺效力，管不到美國、日本去。他表示，這也是必須考慮現實面問題。

行政院表示，由於相關組改修法還沒有在立法院通過，不願正式回應。

台灣 澳洲 民進黨

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