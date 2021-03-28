重啓無望 核四最後一批燃料棒送來美國

核四最後一批120束燃料棒28日凌晨啟運至港區將送到美國。（記者游明煌/攝影）

蔡英文總統曾表示，重啟核四不可行，堅定落實能源轉型。如今確定重啟無望，因為核四最後一批120束燃料棒，已於今日凌晨從貢寮廠區運至港區碼頭，約6個貨櫃將被送往美國。

來源：聯合影音網

本報系聯合報報導，核四最後一批約6個貨櫃120束燃料棒，今天凌晨從貢寮廠區運至港區碼頭將送至美國。相關單位運送過程十分低調，保密到家，大批警力戒護。

大批警力沿途設崗，並進入港內碼頭戒護，貨櫃車昨晚深夜自貢寮出發，今天凌晨依序進入港區內碼頭，十分低調，相關單位都没有回應，保密進行。

蔡政府推動非核家園，依立法院決議，台電應於2020年底前將核四廠1744束燃料棒全數運至美國，但先前傳出核四廠內仍存置6個貨櫃約120束燃料棒。台電董事長楊偉甫在2月時曾表示，確實還有一小批，但今年第一季就會送出去。

珍愛藻礁公投獲近70萬份連署後，引起各界對於能源政策的討論，尤其是核四存廢與重啟的爭議又浮上檯面，前總統馬英九 支持重啟核四的說法，被政界名嘴酸是「藍營豬隊友」。馬英九相當不以為然，他說，民進黨政府把核能拿來政治操作，根本不管國計民生。

馬英九還說，「福島核災」受害國日本 最近已有9座核能電廠重啟，還有118家正申請恢復營運，因日本使用天然氣 已無法負擔影響到國家安全，希望核能占比能夠到22%；日本是很務實的國家，與日本狀況類似的台灣，用電與能源問題，政府必須向人民說清楚講明白。

他說，日本知名學者大前研一告訴他，日本為了使用天然氣取代核能，每天花費高達1億美元，國家經濟根本無法負擔，所以安倍政府上台後立即重啟核能電廠，且天然氣來源易受國際情勢影響，福島核災後封存的核電廠正陸續啟用。

馬英九指出，台灣大量依賴天然氣，要付出龐大成本影響經濟發展，一旦運送天然氣船隻發生像目前卡在蘇伊士運河的長榮貨櫃輪那樣的狀況，過不了幾天台灣就沒電可用，那時候百姓生活要如何過？