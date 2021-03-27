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陳時中：考量政治、台商 才沒排除大陸疫苗

記者陳雨鑫／台北27日電
陳時中26日指出，大陸疫苗不再是完全的拒絕往來戶，有此考量是為了讓往返兩岸的台商能夠更早回家。(本報資料照片)
陳時中26日指出，大陸疫苗不再是完全的拒絕往來戶，有此考量是為了讓往返兩岸的台商能夠更早回家。(本報資料照片)

蔡政府近日有意修補兩岸關係，陸委會宣布恢復大陸人士赴台從事商務履約；指揮中心指揮官陳時中一改過去面對大陸疫苗或疫情的負面態度，昨天接受本報系聯合報專訪時指出，大陸疫苗不再是完全的拒絕往來戶，而有此考量是為了讓往返兩岸的台商能夠更早回家。

陳時中說，推動免疫護照，最簡單的方式就是直接採取WHO或COVAX認證的疫苗，但目前大陸製造疫苗都沒有獲得WHO認證，兩岸關係特殊，若只採取WHO或COVAX認證為依據，反而會被政治化解釋，被質疑「只要是大陸我們都不認」。

長期在大陸台商們，若被要求打疫苗，打的一定是大陸製疫苗，台灣一旦不認大陸疫苗，一定讓許多人不服氣，一定也人會說，並非故意去打大陸疫苗，而是不得已。若完全拒絕大陸疫苗，將增加台商返台困難性。

陳時中說，考量「政治」與「台商」，才未完全排除大陸製疫苗，但這同時將面對「科學」的挑戰，目前專家會議中，專家即針對此議題爭辯，明明過去指揮中心一律都講求「科學化」，如今碰到政治卻又轉彎了嗎？

陳時中說，依照他過去對大陸的認識，要大陸公開疫苗的科學證據可能性很低，指揮中心專家幾乎都堅持一定要看到科學證據。因此，他認為，若把「只要打過新冠疫苗」作為申請資格，後續再加上PCR以及抗體檢驗，爭議就會變小。

疫苗 陳時中 WHO

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