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陳時中：公布疫苗採購沒好處 藍立委：威權心態

台灣新聞組╱台北27日電
疫苗採購，在野黨促公布。圖為AZ疫苗。(中央社)
疫苗採購，在野黨促公布。圖為AZ疫苗。(中央社)

台灣採購新冠疫苗過程備受質疑，立法院成立「疫苗採購調閱小組」，但指揮中心指揮官陳時中昨接受本報系聯合報專訪表示，此時成立對疫苗採購並沒有好處，若因此洩露合約內容，反而可能成為疫苗延遲出貨的藉口。他更首度表示，受制賣方市場是目前疫苗採購最大的痛。

本報系聯合報報導，身為指揮中心指揮官，陳時中強調他最重要的任務第一是簽下疫苗採購合約，再來就是確保合約能被執行，當這兩點都完成，「合約一定可以給大家看。」對於疫苗調閱小組成立，陳時中反問效果和目的是什麼？「台灣不是不信任其他人，台灣連自己都不信任了」。

他更首度說明談判過程，對方先問「要買多少？」待台灣提出數量，對方告知價格和進貨時程，然後問台灣「要不要簽？」台灣若問時間可否早一點？到貨時程可否寫在合約裡？對方回答「不行。」因為是賣方市場，就算不合理，「你很氣很氣也沒辦法。」整個過程台灣就只有「要」跟「不要」兩種選擇。

陳時中還說，他對疫苗採購的最高原則是「若你第一季給台灣疫苗，要給多少錢台灣都可以談。」但對方說不行，只能盡量設法早一點，還不能寫在合約裡。由於是賣方市場，要能談上價格，都得5000萬劑起跳，「1億劑才可以坐下來談」，而對方也很清楚知道，幾乎沒有疫情的台灣根本不會有這樣的疫苗需求。

國民黨團副書記長陳玉珍表示，衛福部採購疫苗之初，原本已談定向東洋簽約採購BNT疫苗，但之後因雅各臣介入，向東洋採購案隨即破局，傳出其中是因民進黨派系角力，卻因此讓台灣取得疫苗時程大幅延後，衛福部有必要說清楚有沒有人上下其手。

陳玉珍批評，立法院本於職權成立調閱小組，行政部門依規定要配合揭露政府資訊，但是陳時中先是假定立委會洩密藐視立委，又超越制度界定全台灣只有陳時中一個人才可知道疫苗採購情形，凌駕制度，威權心態可議，缺乏民主法治概念。

另據中國時報報導，疫苗採購爆發爭議，民進黨立委范雲主張以「不存在」的《政治檔案法》，將採購過程列為機密政治檔案。對此，行政院長蘇貞昌昨公開否定這項說法，強調疫苗採購是與疫苗廠簽訂的商業合約，這不是國家機密，也與《政治檔案法》無關。

指揮中心指揮官陳時中表示，新冠疫苗採購受制賣方市場，是目前疫苗採購最大的痛。(記...
指揮中心指揮官陳時中表示，新冠疫苗採購受制賣方市場，是目前疫苗採購最大的痛。(記者葉信菉／攝影)
立委陳玉珍。(記者黃義書／攝影 )
立委陳玉珍。(記者黃義書／攝影 )

疫苗 台灣 陳時中

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